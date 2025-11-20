jueves 20 de noviembre 2025

Cumbre

Donald Trump y Zohran Mamdani se ruenirán en la Casa Blanca

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, se ruenirá en la Casa Blanca con Donald Trump, quien sigue llamándolo "comunista".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pesar de la gran distancia política y de las fuertes críticas cruzadas, Donald Trump recibirá en la Casa Blanca a Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, quien solicitó expresamente el encuentro. La noticia fue confirmada por el propio mandatario a través de su red social Truth Social, donde volvió a tildar al nuevo referente del Partido Demócrata de "comunista".

"El alcalde comunista de Nueva York, Zohran 'Kwame' Mamdani, pidió una reunión. Acordamos que esta reunión se lleve a cabo en el Salón Oval este viernes 21 de noviembre", anunció Trump, que enfatizó el segundo nombre del alcalde electo, quien había contado que su padre eligió este nombre en honor a Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana.

Por su parte, la vocera de Mamdani, Dora Pekec, confirmó el encuentro en un comunicado. “Como es costumbre para una administración municipal entrante, el alcalde electo planea reunirse con el presidente para discutir la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda por la que más de un millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas”, sostuvo.

Donald Trump y Zohran Mamdani: referentes de la polarización política en Estados Unidos

Durante la larga campaña para la elección local del 4 de noviembre, que tomó relevancia nacional y mundial, el líder republicano puso especial énfasis en sus críticas contra Mamdani, de 34 años, quien definió a sí mismo como socialista y prometió fuertes medidas progresistas para la ciudad más importante del país. Incluso, Trump adelantó que mientras gobierne el nuevo referente opositor, no destinará fondos federales a Nueva York.

Mamdani, nacido en Uganda, criticó duramente las políticas migratorias del presidente y sus amenazas de recortar los fondos federales a la ciudad. “Quiero hablarle claramente al presidente sobre lo que significa defender realmente a los neoyorquinos y la forma en que los neoyorquinos luchan para poder costear esta ciudad”, dijo el próximo alcalde durante una entrevista con MS NOW.

Pasadas las turbulencias de la campaña, Trump afirmó este domingo que estaría dispuesto a reunirse con Mamdani: "Queremos que todo salga bien para Nueva York”, afirmó.

El joven dirigente asumirá el 1 de enero y anticipó que durante su gestión buscará llegar a puntos de acuerdo con el presidente, aunque adelantó que lo enfrentaría si intenta perjudicar a los neoyorquinos. Uno de los temas en los que consideró que podría haber consenso es en la reducción de los precios de alimentos. Esta se trata de una de las medidas que prometió durante su campaña, donde hizo hincapié en la necesidad de llevar adelante políticas para lograr más equidad y accesibilidad económica en la ciudad. Por ejemplo, también propuso el congelamiento de los alquileres de los departamentos mediante a partir de una renta fija, la gratuidad del transporte público y la creación de cinco supermercados municipales.

“Escúcheme, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros”, exclamó durante su discurso post-electoral.

