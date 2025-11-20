jueves 20 de noviembre 2025

Imágenes impactantes

Caos en la COP30: un incendio obligó a evacuar la cumbre del clima en Brasil

El fuego comenzó en el pabellón de China y se expandió a estructuras vecinas. No hubo heridos, pero parte del predio quedó sin luz y las negociaciones quedaron en suspenso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La cumbre del clima de la ONU (COP30) que se desarrolla en Belém, Brasil, tuvo este jueves un momento de máxima tensión: un incendio en el pabellón de China obligó a evacuar parte del predio en pleno penúltimo día de conferencias.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que el fuego fue controlado a los pocos minutos.

Según testigos en el lugar, el foco ígneo se inició en el pabellón chino, instalado en una zona donde se realizaban eventos paralelos a las negociaciones oficiales sobre transición energética y financiamiento climático. Las llamas avanzaron rápido y alcanzaron estructuras vecinas, entre ellas espacios dedicados a países africanos, juventud, salud y ciencia, lo que generó preocupación generalizada entre delegados y visitantes.

El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, informó a los medios internacionales que los bomberos actuaron de inmediato y lograron contener el fuego en poco tiempo, aunque como medida de seguridad se dispuso la evacuación del pabellón central y se cortó el suministro eléctrico en parte del edificio.

Personal de seguridad de la ONU armó un cordón para impedir el reingreso al área afectada mientras se realizaban los controles. El organismo climático de Naciones Unidas señaló que el cuerpo de bomberos realizará chequeos de seguridad adicionales antes de permitir el regreso de las delegaciones y que se espera un informe oficial hacia última hora del día.

Al cierre de esta edición, todavía no estaba claro si los representantes podrán volver hoy mismo o recién el viernes a la zona donde se desarrollan las negociaciones formales de la cumbre. Lo que sí quedó claro es que, aun con el fuego controlado, la COP30 sumó un episodio inesperado en una agenda ya marcada por tensiones políticas y urgencias climáticas.

Temas
