¡Qué piedra! Esta es la persona con más mala suerte de toda la historia

Cuando hablamos de “mala racha”, solemos pensar en días torcidos, pequeñas desgracias cotidianas o momentos en los que todo parece salir mal. Sin embargo, existe una historia que supera cualquier relato de infortunio: la de Frane Selak , un profesor de música croata nacido en 1929, considerado por muchos como la persona con peor (o mejor) suerte de la historia.

A lo largo de su vida, Selak enfrentó situaciones tan extremas que desafían cualquier lógica. Para algunos fue un imán para las tragedias; para otros, un sobreviviente nato que siempre salió ileso de lo imposible.

La secuencia de episodios que marcaron su vida parece sacada de una película. Todo comenzó en 1962, cuando viajaba en tren de Sarajevo a Dubrovnik. Un accidente inesperado hizo que el convoy cayera al río. Diecisiete personas murieron, pero él salió con un brazo roto y un cuadro de hipotermia. Esa fue solo la primera.

Frane Selak mala suerte

Un año después, en 1963, vivió su experiencia más increíble. Mientras volaba de Zagreb a Rijeka, la puerta del avión se desprendió y Selak fue literalmente expulsado por la descompresión. El avión se estrelló y murieron 19 pasajeros. ¿Cómo sobrevivió él? Cayó sobre un pajar, una escena tan inverosímil que aún hoy genera asombro.

Y no terminó ahí. En 1966, viajaba en autobús cuando el vehículo cayó al agua tras un deslizamiento. Hubo cuatro víctimas fatales, pero él volvió a salir con vida.

La década del 70 también lo puso a prueba. En 1970, el tanque de combustible de su auto explotó en plena ruta. En 1973, otro desperfecto provocó un incendio en su vehículo, del que escapó apenas con algunas quemaduras.

Ya en los 90, tampoco zafó del infortunio. En 1995, lo atropelló un colectivo en Zagreb. Y en 1996 protagonizó lo que sería su séptimo encuentro cercano con la muerte: evitó chocar de frente con un camión, su auto cayó por un barranco y explotó. Selak sobrevivió porque logró saltar a tiempo y sujetarse de un árbol.

De la peor racha imaginable… a la mejor

Frane Selak mala suerte

Después de toda una vida esquivando tragedias, el destino parece haberle dado un respiro. En 2003, Selak ganó 800.000 euros en la lotería, un giro inesperado que lo convirtió en una leyenda viviente. Con ese dinero vivió cómodamente hasta su muerte en 2016, a los 87 años.

¿Mala suerte o resiliencia?

La historia de Frane Selak sigue generando debate. Para algunos, fue el hombre más desafortunado del mundo. Para otros, alguien extraordinariamente afortunado: sobrevivió a todo lo que hubiera sido mortal para cualquiera.

Lo cierto es que su vida se convirtió en un símbolo de resistencia, de cómo cada episodio puede tener dos lecturas según la mirada con la que se lo observe.