Seis restaurantes argentinos entre los 100 mejores de América Latina, según un reconocido ranking gastronómico

Seis restaurantes argentinos fueron destacados entre los mejores 100 de América Latina, según la clasificación del puesto 51 al 100 de Latin America’s 50 Best Restaurants, divulgada por su sitio oficial. La lista completa se conocerá el 2 de diciembre, durante la ceremonia que se realizará en Antigua, Guatemala.

En este anticipo, la gastronomía nacional obtuvo una presencia sólida con establecimientos ubicados en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Los argentinos destacados

En la Ciudad de Buenos Aires ingresaron a la selección:

Ness (64°)

Mishiguene (69°)

Gran Dabbang (70°)

Alo’s (77°)

Por su parte, Córdoba sumó a El Papagayo (78°), mientras que Azafrán (97°) volvió a posicionar a Mendoza en el panorama gastronómico regional.

Por qué fueron reconocidos

Ness, inaugurado en 2024 en Núñez, fue elogiado por su cocina a la brasa y su funcionamiento 100% a leña, con una propuesta simple, estacional y pensada para compartir.

Mishiguene, del chef Tomás Kalika, fue celebrado por reinterpretar la herencia culinaria judía —asquenazí, sefardí, israelí y de Medio Oriente— mediante técnicas modernas e ingredientes de alta calidad.

En Gran Dabbang, la guía destacó su ambiente relajado y su cocina influenciada por viajes por Asia, que fusiona sabores indios, tailandeses y árabes con ingredientes latinoamericanos. No acepta reservas, por lo que la recomendación es llegar temprano.

Alo’s, creado por el chef Alejandro Féraud en 2014 en la zona norte de Buenos Aires, sobresalió por su enfoque de “kilómetro cero”, con productos de pequeños productores locales y verduras cultivadas en su propio huerto.

El Papagayo, en Córdoba, llamó la atención por su arquitectura única: un estrecho pasillo de dos metros de ancho reconvertido en un restaurante de dos pisos. Su menú degustación, a cargo de Javier Rodríguez, se enfoca en ingredientes y vinos regionales.

Finalmente, Azafrán, en Mendoza, fue distinguido por su evolución: comenzó como una tienda de delicatessen y hoy ofrece menús degustación del chef Sebastián Weigandt que rinden homenaje a la despensa argentina.

El antecedente: Don Julio, el número uno de 2024

En la edición anterior, realizada en Río de Janeiro, Don Julio —la reconocida parrilla porteña— logró el primer puesto del ranking. El premio se basó en la calidad de sus carnes, la selección de vinos y la atención, liderada por Guido Tassi y Pablo Rivero.

Durante la premiación, Rivero expresó: “No esperábamos esto. Trabajamos mucho y estamos felices por el equipo y por nuestro país. Esta vez no ganó el mejor restaurante, sino el más querido”.