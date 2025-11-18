miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Orgullo

Seis restaurantes argentinos entre los 100 mejores de América Latina, según un reconocido ranking gastronómico

Seis restaurantes argentinos fueron incluidos en la lista del puesto 51 al 100 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Con propuestas que van desde la cocina a la leña hasta menús de autor y fusiones asiáticas, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza consolidan su presencia en el mapa gastronómico regional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-18 at 10.39.52 PM

Seis restaurantes argentinos fueron destacados entre los mejores 100 de América Latina, según la clasificación del puesto 51 al 100 de Latin America’s 50 Best Restaurants, divulgada por su sitio oficial. La lista completa se conocerá el 2 de diciembre, durante la ceremonia que se realizará en Antigua, Guatemala.

Lee además
callate, cerdita: la respuesta de donald trump a una periodista que le pregunto sobre jeffrey epstein
Video

"Cállate, cerdita": La respuesta de Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein
quedate tranquilo, que no sos vos: esta fue la persona mas vaga de toda la historia
Curiosidades

Quedate tranquilo, que no sos vos: esta fue la persona más vaga de toda la historia

En este anticipo, la gastronomía nacional obtuvo una presencia sólida con establecimientos ubicados en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Los argentinos destacados

En la Ciudad de Buenos Aires ingresaron a la selección:

  • Ness (64°)

  • Mishiguene (69°)

  • Gran Dabbang (70°)

  • Alo’s (77°)

Por su parte, Córdoba sumó a El Papagayo (78°), mientras que Azafrán (97°) volvió a posicionar a Mendoza en el panorama gastronómico regional.

Por qué fueron reconocidos

Ness, inaugurado en 2024 en Núñez, fue elogiado por su cocina a la brasa y su funcionamiento 100% a leña, con una propuesta simple, estacional y pensada para compartir.

Mishiguene, del chef Tomás Kalika, fue celebrado por reinterpretar la herencia culinaria judía —asquenazí, sefardí, israelí y de Medio Oriente— mediante técnicas modernas e ingredientes de alta calidad.

En Gran Dabbang, la guía destacó su ambiente relajado y su cocina influenciada por viajes por Asia, que fusiona sabores indios, tailandeses y árabes con ingredientes latinoamericanos. No acepta reservas, por lo que la recomendación es llegar temprano.

Alo’s, creado por el chef Alejandro Féraud en 2014 en la zona norte de Buenos Aires, sobresalió por su enfoque de “kilómetro cero”, con productos de pequeños productores locales y verduras cultivadas en su propio huerto.

El Papagayo, en Córdoba, llamó la atención por su arquitectura única: un estrecho pasillo de dos metros de ancho reconvertido en un restaurante de dos pisos. Su menú degustación, a cargo de Javier Rodríguez, se enfoca en ingredientes y vinos regionales.

Finalmente, Azafrán, en Mendoza, fue distinguido por su evolución: comenzó como una tienda de delicatessen y hoy ofrece menús degustación del chef Sebastián Weigandt que rinden homenaje a la despensa argentina.

El antecedente: Don Julio, el número uno de 2024

En la edición anterior, realizada en Río de Janeiro, Don Julio —la reconocida parrilla porteña— logró el primer puesto del ranking. El premio se basó en la calidad de sus carnes, la selección de vinos y la atención, liderada por Guido Tassi y Pablo Rivero.

Durante la premiación, Rivero expresó: “No esperábamos esto. Trabajamos mucho y estamos felices por el equipo y por nuestro país. Esta vez no ganó el mejor restaurante, sino el más querido”.

Temas
Seguí leyendo

Francisco, el héroe sin capa que rescató a los sanjuaninos y busca otra epopeya: "Nos vamos a meter a bucear para sacar al niño"

José Antonio Kast se comunicó con Milei y coincidieron en "las enormes oportunidades" para Chile y Argentina

Qué es Cloudflare y qué significa challenges.cloudflare.com: el filtro que bloqueó hoy el internet

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación

Elon Musk rompe con China y fabricará los Tesla sin elementos de ese país

¡Impactante! Así se derrumbó una mina africana, dejando decenas de muertos

La Justicia italiana investiga un presunto "safari humano" en Sarajevo

Este es el hombre con más deudas de la historia: entrá a la nota y enterate si es tu amigo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto captura: Diario El Día Chile
La Serena

Francisco, el héroe sin capa que rescató a los sanjuaninos y busca otra epopeya: "Nos vamos a meter a bucear para sacar al niño"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

Buscan a un sanjuanino de 17 años que se bañaba en el mar en La Serena, en Chile, y desapareció.
Enorme preocupación

Sanjuaninos se tiraron al mar en Chile y el agua se los llevó: uno de ellos está desaparecido

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es
Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es

Una de las serpientes que apareció en el barrio Aramburu, en Rivadavia, y alertó a los vecinos.
Alarma

Vecinos de un barrio del Gran San Juan, acechados por las serpientes: temen que sean peligrosas y piden ayuda

Te Puede Interesar

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson
Siniestro vial

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson

Por el impacto de la ola de calor, se vienen los días con las temperaturas más altas de lo que va de la temporada en San Juan.
Clima

Ola de calor anticipada en San Juan: miércoles con máxima de 35°

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno