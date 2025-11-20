jueves 20 de noviembre 2025

La gran final

Miss Universo 2025: cuándo es, cómo verlo desde Argentina y cómo votar por Aldana Masset

La edición número 74 del certamen global llega este jueves desde Tailandia, con más de 100 competidoras y varias incorporaciones históricas. Argentina dirá presente con Aldana Masset.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Miss Universo vuelve a encender las pantallas del mundo y este jueves 20 de noviembre se celebrará su edición número 74 en una gala que promete quedar en la historia. El evento se realizará en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia, y podrá verse desde Argentina a partir de las 22, hora local.

Más de un centenar de representantes competirán por la corona que hoy lleva la ganadora 2024, la danesa Victoria Kjær Theilvig. Pero esta edición no es una más: por primera vez participarán Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, un hecho sin precedentes para el certamen. Además, volverán a escena países que llevaban varias ediciones fuera, como Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica.

Embed - 74th MISS UNIVERSE Preliminary Competition

¿Cómo votar por Aldana Masset, la representante argentina?

Embed - Aldana Masset on Instagram: "Todo empieza acá PH: @isaiasvera1 Estilismo: @jorgeramirezsty Corona: @saltrez @missuniversoar @missuniverse @kenomanzur"
View this post on Instagram

El público podrá apoyar a la candidata de Argentina a través de la aplicación oficial de Miss Universo:

  • Descargar la app “Miss Universe” en cualquier dispositivo móvil.

  • Ingresar al ícono “Vote”.

  • Seleccionar la categoría en la que se desea votar.

Las opciones disponibles incluyen:

  • Mejor traje típico

  • Mejor traje de noche

  • Miss simpatía

  • Favorita del público

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

La final de Miss Universo 2025 podrá seguirse:

  • En el canal oficial de YouTube del certamen.

  • Desde las 22 horas (Argentina)

  • Con subtítulos en español disponibles en la plataforma

La emisión será global y en el idioma original del evento.

