Escándalo en Miss Universo: denuncian "coronación arreglada" y un jurado abandonó la votación final

Lo que debía ser una coronación soñada terminó convertido en uno de los mayores escándalos en la historia reciente de Miss Universo. Este jueves en Tailandia, mientras la mexicana Fátima Bosch rompía en llanto al recibir la corona 2025, en el detrás de escena estallaba una bomba: uno de los jurados renunció antes de votar , denunciando que la elección estaba “arreglada”.

“Miss México es una falsa ganadora. El dueño de Miss Universo (que es mexicano) tiene negocios con el padre de Fátima Bosch. Me instaron a votar por ella por puro negocio”.

image

La declaración desató un terremoto mediático que puso bajo sospecha todo el certamen, especialmente porque Fátima Bosch era una de las favoritas desde el inicio.

¿Y Argentina?

En medio de la polémica, la argentina Aldana Masset, de 25 años y exintegrante de Agapornis, tuvo un desempeño sólido que la llevó a avanzar varias etapas. La joven modelo, asesora de imagen y activista por la salud mental, se destacó en las preliminares, especialmente en pasarela y en la entrevista personal, donde fue muy bien valorada por la prensa.

image

Sin embargo, no logró entrar al Top 5, algo que encendió críticas en redes —no solo argentinas— y que ahora muchos vinculan con el escándalo que eclipsó la gala.

La polémica elección de la noche

Aunque Miss México figuraba entre las candidatas fuertes, la favorita del público dentro del Impact Arena de Pak Kret era Miss Costa de Marfil, una de las más ovacionadas de la noche. A pesar de eso, la mexicana avanzó sin sobresaltos, mientras otras candidatas con fuerte apoyo quedaron fuera de la ronda final.

El jurado que renunció habló incluso de un “fraude a escala global” y aseguró que la ganadora “había sido elegida antes de que el concurso empezara”. En redes sociales, el enojo crece y el certamen queda ahora bajo la lupa: ¿Hubo una coronación prearmada? ¿Habrá consecuencias para la organización?

Por ahora, lo único cierto es que Miss Universo 2025 dejó más preguntas que respuestas… y una polémica que recién empieza.