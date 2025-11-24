River y Racing se miden en un partido lleno de morbo y con los cuartos de final en juego

Este lunes, desde las 19.15, Racing recibe a River en el Cilindro de Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura . Poco más de un mes después del clásico por Copa Argentina, que fue un oasis en el mal momento del conjunto de Marcelo Gallardo, ambos equipos vuelven a verse las caras en un partido repleto de morbo.

River llega a este encuentro en medio de la crisis futbolística más importante desde que Gallardo es el entrenador del club. Ganó dos de los últimos 12 partidos y sufrió derrotas muy dolorosas como la eliminación frente a Palmeiras de la Copa Libertadores, la caída por penales ante Independiente Rivadavia en Copa Argentina o el golpazo ante Boca en el Superclásico. Viene de igualar sin goles en Liniers ante Vélez, empate que lo dejó sexto en la Zona B y sin chances de obtener el tercer lugar en la tabla anual, puesto que le daba, al menos, la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.

Lo positivo para el conjunto de Núñez es que todavía tiene la posibilidad de levantar el Clausura y con ello asegurar la clasificación al certamen más prestigioso del continente. Hoy, teniendo en cuenta el presente deportivo, parece una utopía, pero también es cierto que contra este mismo rival se vio una de las mejores versiones del equipo en aquel partido celebrado en el Gigante de Arroyito el pasado 2 de octubre. Al igual que aquella tarde-noche, los focos estarán puestos en Maximiliano Salas, Marcos Acuña y Juan Fernando Quintero, los ex-Racing que volverán al Cilindro con la Banda Roja.

En cuanto a la formación, el Muñeco mantiene algunas dudas más allá de las buenas noticias de que Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta irán de arranque luego de dejar atrás sus respectivas molestias físicas. Todavía no está decidido si el acompañante de Enzo Pérez en el eje será Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; en la mitad de la cancha también está la duda de si jugará Giuliano Galoppo o Santiago Lencina. La presencia de Facundo Colidio está prácticamente descartada, debido a que todavía no se recuperó del todo de su lesión en el isquiotibial izquierdo.

A River se le abrió una nueva chance de entrar a la Copa Libertadores

Racing, por su parte, llega dulce luego de cuatro victorias en los últimos cinco partidos de la fase regular y de haber recibido tan solo un tanto desde la séptima jornada. Esta racha positiva le permitió escalar hasta el tercer lugar de la Zona B con 25 puntos y asegurarse la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Además, recibió la buena noticia de que podrá jugar ante su público, luego de que Aprevide levantase la sanción de tres partidos sin aforo tras el impactante recibimiento frente a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

Su balance ante el Millonario en los últimos años no es para nada positivo: apenas ganó uno de los últimos diez encuentros en los que se enfrentaron. Fue por la última fecha de la Liga Profesional 2024 y el gol lo anotó nada menos que Maximiliano Salas.

De cara a este encuentro, Gustavo Costas recuperará a una pieza clave: Santiago Sosa utilizará una máscara para proteger su fractura en el hueso malar derecho e irá de arranque ante su exequipo. Sin embargo, tendrá varias bajas por lesión. Con respecto al once que venció a Newell's 1 a 0 el pasado fin de semana, Nazareno Colombo regresaría en lugar de Marco Di Césare, Sosa reemplazaría a Richard Sánchez, Juan Ignacio Nardoni a Alan Forneris, Tomás Conechny ingresaría en lugar de Duván Vergara y Agustín Almendra por Bruno Zuculini.

La posible formación de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

La posible formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussiy Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Racing vs. River, por los octavos de final del Torneo Clausura

Hora : 19.15

: 19.15 TV : ESPN Premium

: ESPN Premium Árbitro : Facundo Tello

: Facundo Tello Estadio : Presidente Perón

FUENTE: TyC Sports