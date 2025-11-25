martes 25 de noviembre 2025

Pidieron su renuncia

Escándalo en Mendoza: atraparon a un concejal manejando ebrio su BMW con una copa de vino en la mano por plena Arístides

Se trata del concejal libertario de San Rafael Martín Antolín. La vicegobernadora Hebe Casado pidió por las redes sociales la renuncia del concejal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un concejal de San Rafael quedó en el ojo de la tormenta. En la madrugada de este lunes, lo retuvieron en un control vial por conducir con exceso de alcohol en sangre y terminó aprehendido en una comisaría.

Se trata de Martín Antolín, edil del Partido Libertario, quien fue sometido a un control de alcoholemia en Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas a las 1,10 de este lunes por agentes de Tránsito de la Municipalidad de Capital.

image

Según el parte oficial del operativo, el test de alcoholemia dio que Antolín manejaba un auto BMW con 1,15 gramos de alcohol en sangre. Hay que recordar que el límite de tolerancia que rige a nivel provincial es 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Efectivamente, las fotos del episodio muestran que el auto en el que viajaba era un BMW descapotable y hay versiones que señalan que al momento de ser parado por los agentes de tránsito llevaba una copa de vino en la mano.

Por este hecho, a Antolín le iniciaron una causa en el Primer Juzgado Contravencional, que tiene al frente al juez Guillermo Lorca. El edil deberá presentarse este martes a las 8.30 ante el magistrado.

El rango de multa para este tipo de episodio va de los 2 a los 5,5 millones de pesos, además de la inhabilitación para conducir, la retención del vehículo y hasta días de arresto.

El pedido de renuncia de Hebe Casado

El episodio provocó la reacción de la vicegobernadora Hebe Casado, quien pidió por las redes sociales la renuncia del concejal sureño.

"Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin", fue el posteo que publicó Casado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1992943206426890355?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992943206426890355%7Ctwgr%5Ee21f5105776970dea66338a88e9fb81dca2285f2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Fconcejal-manejaba-ebrio-su-bmw-una-copa-vino-la-mano-la-aristides-le-pidieron-la-renuncia-n5971100&partner=&hide_thread=false

Casado es de San Rafael, al igual que Antolín, quien milita en el Partido Libertario, y ha posado en fotos con el presidente Javier Milei, pero no está integrado a La Libertad Avanza. Está en poder de una banca desde 2023.

La vicegobernadora recordó de esa manera el caso del concejal radical Miqueas Burgoa, quien a principios de mayo fue detenido en un control policial en General Alvear tras dar positivo en un control de alcoholemia de la Policía.

Al igual que Casado, el intendente Marcos Calvente expresó públicamente en aquel momento que Burgoa debía renunciar debido a la gravedad del hecho. Y hasta el propio gobernador Alfredo Cornejo apoyó esa solicitud del jefe comunal.

Pero el edil, en medio de internas del oficialismo en Guaymallén, sólo pidió disculpas a través de una carta y forzó una votación del Concejo Deliberante que salió a su favor, con lo cual pudo conservar la banca.

La reacción del Partido Libertario

La primera fue del Partido Libertario, que informó por medio de un comunicado que ha pedido al Tribunal de Disciplina que se inicie el trámite de desafiliación de Antolín y solicitó, como Casado, su renuncia a la banca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozaLib/status/1992963180021080217?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992963180021080217%7Ctwgr%5Ee21f5105776970dea66338a88e9fb81dca2285f2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Fconcejal-manejaba-ebrio-su-bmw-una-copa-vino-la-mano-la-aristides-le-pidieron-la-renuncia-n5971100&partner=&hide_thread=false

