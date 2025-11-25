martes 25 de noviembre 2025

Ruta 2

Volcó un micro que transportaba militantes a un acto de Kicillof en Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos

Ocurrió a la altura de General Pirán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fatal accidente se registró en las primeras horas de esta mañana en la Ruta 2, en dirección a Mar del Plata, cuando un micro de una empresa de turismo volcó con más de 50 pasajeros a bordo. Hay al menos dos muertos.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 325, a la altura de la localidad de General Pirán, alrededor de las 8. Por motivos que se investigan, el micro sufrió un siniestro y terminó volcado sobre el cantero central con 56 pasajeros a bordo.

Según pudo saber Infobae, las víctimas fatales murieron en el lugar. También varios heridos de distinta gravedad, dos de ellos de gravedad, confirmaron fuentes de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

La unidad que protagonizó el accidente pertenece a la empresa Turismo New Bus. Circulaban a bordo vecinos de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela, quienes viajaban hacia la ciudad costera.

De acuerdo con el sitio web de la Provincia de Buenos Aires, el micro adeuda una multa por 256.650 pesos por una infracción cometida el 8 de mayo de este año y que venció el 15 de julio.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron a este medio que se encuentran en el sitio del accidente para brindar asistencia y realizar el test de alcoholemia al conductor.

Según las primeras informaciones, quince pasajeros habrían sido trasladados al hospital de Coronel Vidal. Otros heridos serán derivados a General Pirán y continúan recibiendo atención en el lugar del incidente.

