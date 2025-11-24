Fin de semana XXL: hubo 21% más de turistas que el año pasado pero sus gastos fueron más austeros

El fin de semana largo impulsó un notable incremento en la actividad turística, con más de 1,6 millones de personas movilizándose por el país y un crecimiento real del 34% en el gasto total respecto al mismo período del año anterior. Se trata de un alivio para el sector, que se vio golpeado por la caída del poder adquisitivo y el boom de viajes al exterior.

Turismo Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Inspirador De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, 1.694.000 turistas recorrieron la Argentina, lo que representa un aumento del 21% en comparación con el mismo feriado de 2024.

La estadía promedio se ubicó en 2,3 noches, cifra que supera en un 15% la del año anterior, cuando el feriado tuvo solo tres días.

image Indicadores del fin de semana largo del 20 de noviembre (CAME)

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $91.317, lo que implica una reducción en términos reales (descontada la inflación) del 3,7% frente a 2024. Este descenso señala una tendencia hacia un consumo más austero, aunque se mantuvo el gasto en rubros esenciales como gastronomía, alojamiento y transporte.

En tanto, el desembolso total de los turistas durante el fin de semana largo fue de $355.789 millones, superando ampliamente los $196.233 millones registrados el año anterior.

Entre los destinos más concurridos se destacaron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que registraron niveles de ocupación elevados. También sobresalieron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil.

En la región patagónica, El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos experimentaron un flujo turístico significativo.

CAME destacó que por el feriado del Día de la Conciencia Negra en Brasil, celebrado el 20 de noviembre –que coincidió con el fin de semana largo argentino– miles de visitantes brasileños cruzaron a Misiones por los pasos fronterizos, impulsando la ocupación en Puerto Iguazú hasta niveles cercanos al 90%.

“Confirmado. Este fin de semana largo del 20/11 es el más exitoso de su historia. Sólo en Mar del Plata los arribos totales provisorios muestran un 38% más que en 2024, un 50% más que en 2022 y un 25% más que en 2021. Récord absoluto...”, aseguró el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

El sector implementó una fuerte campaña de descuentos con el objetivo de incentivar la demanda. De cara a la temporada de verano, las perspectivas se mantienen favorables, aunque el nivel actual de reservas continúa siendo bajo.

Existe cautela entre los operadores turísticos, quienes advierten que numerosos viajeros optan por definir sus vacaciones pocos días antes de viajar, lo que dificulta anticipar el movimiento definitivo para los meses estivales.

El balance acumulado entre enero y noviembre muestra que se celebraron siete fines de semana largos, durante los cuales 11.964.940 turistas viajaron por el país. Estas escapadas generaron un movimiento económico estimado en $2.722.208 millones, equivalentes a 1.944 millones de dólares.

El impacto de estos feriados se reflejó no solo en la cantidad de personas movilizadas, sino también en el impulso a las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas al sector turístico.

image Comparación de cantidad de turistas e impacto económico por fin de semana largo de 2025 (CAME)

Un análisis del Instituto de Economía (INECO) de la UADE revela que el costo de una escapada para una familia tipo asciende a $1.156.988, lo que representa el 74% del salario medio.

Esta proporción se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al año anterior, lo que indica una estabilidad en el poder adquisitivo destinado al turismo.

El informe detalla marcadas diferencias entre destinos: viajar a Gualeguaychú requiere poco más de un tercio de un sueldo ($535.735), mientras que una estadía en Cariló demanda casi cuatro veces ese ingreso ($2.019.121).

En posiciones intermedias se encuentran localidades como Mar del Plata ($942.959), Villa Gesell ($976.092), Pinamar ($1.316.559) y Colón ($685.955), que ofrecen una mayor variedad de hospedajes y, por ende, más opciones para ajustar el presupuesto. La principal causa de esta brecha radica en el costo del alojamiento, que concentra las mayores diferencias de precios entre ciudades.

FUENTE: Infobae