Hallaron un cuerpo en Santa Cruz y analizan si es uno de los jubilados desaparecidos en Chubut

La angustiante búsqueda de Juana Morales y Pedro Kreder que ya lleva 40 días, ha dado un nuevo giro tras el hallazgo de un cuerpo en las costas de Santa Cruz. Desde la desaparición de los jubilados, este descubrimiento se alza como el posible esclarecimiento de un misterio que ha mantenido en vela a autoridades y familiares. Las tareas de búsqueda organizadas por el Ministerio de Seguridad de Chubut se intensificaron con el uso de cuatriciclos, camionetas 4x4 y drones, destinados a explorar las complejas zonas costeras donde se presume podrían haber terminado Morales y Kreder.

El ministro del área, Héctor Iturrioz, ha declarado firme su apoyo al operativo, sosteniendo la hipótesis de que "el mar pudo haber tragado a los jubilados". Este planteamiento depende ahora de los resultados de la autopsia del cuerpo encontrado, un dato crucial para verificar si se trata de uno de los desaparecidos. Esta posibilidad, aunque tétrica, se presenta como un paso hacia la tan esperada resolución.

Al frente de la investigación, el fiscal Cristian Olazábal ha confirmado la intensificación de las búsquedas, haciendo hincapié en la introducción de nuevas tecnologías y fuerzas especializadas. En un intento por dar con alguna evidencia restante, el despliegue incluyó la utilización de perros rastreadores que se concentraron especialmente en los alrededores de la camioneta encontrada en Rocas Coloradas y en caminos secundarios revisados exhaustivamente en días recientes.

La noticia del cuerpo encontrado actúa de catalizador para aquellos involucrados en las búsquedas. Las hijas de Pedro Kreder han sido incesantes en sus llamados a medios y autoridades para que este caso no decayera en la indiferencia. Ellas fueron las primeras en señalar como errada la noción de un escape intencional. Entre el miedo y la incertidumbre, afirmó una de ellas, "el correr de las horas es interminable, cada minuto duele más que el anterior". Sus testimonios son un reflejo palpable de la desesperación que acompaña al misterio de aquellos que desaparecen dejando solamente preguntas.