Uno a uno, los candidatos libertarios que no jugarán con LLA en San Juan

La mayoría apoya a Milei a nivel nacional, pero no convergen con la estructura local.

Para las Elecciones Generales del 2023, la Libertad Avanza (LLA) se armó para las elecciones 2023 con diferentes partidos políticos de San Juan que apoyaban la candidatura del ahora presidente Javier Milei. El sello del movimiento impulsado por el por entonces candidato se juntó con espacios como Acción por una Democracia Nueva (ADN), Ideas de la Libertad y Partido Libertario. En ese entonces, por su enemistad personal con el mayor referente mileísta en San Juan, José Peluc, el movimiento de Sergio Vallejos, Evolución Liberal, se quedó afuera del frente.

Este 2025 la estrategia cambió radicalmente. LLA llamó a todos aquellos que quisieran formar parte del armado electoral, pero con una condición: no llevar el sello de sus partidos políticos. Con este condicionamiento sobre la mesa, sumado a las pocas coincidencias políticas con los referentes mileístas sanjuaninos (salvo el apoyo a Javier Milei, claro), hicieron que los referentes libertarios locales armaran sus candidaturas en soledad. En la previa del cierre de los plazos que prevé el calendario electoral nacional para presentar a los aspirantes, los que ya están confirmados.

Los primeros en confirmar candidaturas fueron los del Partido Libertario. La presidenta del primer partido libertario que obtuvo personería en el país, Yolanda Agüero, será la cabeza de lista. Mientras tanto, la nómina se completa con Manuel Alejandro Galdeano, empresario vinculado al sector del transporte y el turismo, y Nancy Bárbara Illanes, docente identificada con el ámbito de la educación pública.

Posteriormente, el sello Ideas de la Libertad, que formó parte del frente con LLA en el 2023, presentó sus candidatos. El cabeza de lista será el contador Gastón Briozzo, le sigue la vicepresidenta del partido, Nery Mingolla y completa la lista el médico Gonzalo Medina.

Sergio Vallejos anunció, por último, que será candidato a diputado nacional para las elecciones que se llevarán adelante en octubre de este año, con el sello de su partido Evolución Liberal. El resto de los candidatos los anunciará sobre el fin de esta semana.