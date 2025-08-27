miércoles 27 de agosto 2025

En el Hospital Rawson convocan a aspirantes para cubrir 6 cargos jerárquicos

El Ministerio de Salud de San Juan acaba de llamar a concurso para cubrir cargos vacantes de Jefes de Residentes en el Hospital Rawson, para dirigir diferentes áreas.

hospital rawson.jpg

El Ministerio de Salud de San Juan acaba de llamar a concurso para cubrir cargos vacantes de Jefes de Residentes" en el Hospital Dr. Guillermo Rawson. La convocatoria es para becas del ciclo formativo 2025-2026, con comienzo desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026, con financiamiento nacional.

Los cargos para los que se hace la convocatoria son:

  • Cardiología (1 cargo)
  • Cirugía general (1 cargo)
  • Oftalmología (1 cargo)
  • Pediatría (1 cargo)
  • Terapia intensiva adultos (1 cargo)
  • Tocoginecología (1 cargo)

Sobre los requisitos

Los interesados en participar deberán presentar:

-Curriculum vitae

-Certificado de residencia completa en la especialidad a concursar, acreditada por el Ministerio de Salud de la Nación

-Fotocopia de DNI.

-Fotocopia certificada del título y analítico de la carrera de grado, con las debidas legalizaciones (Ministerio de Salud de la Nación y Ministerio del Interior).

Respecto de los detalles de la convocatoria, se informó que está basada en el Reglamento Básico General para el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud contemplada en la resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud de la Nación.

En la normativa se especifica que el Jefe de Residentes permanecerá un año en sus funciones como colaborador docente, plazo no renovable y en el que no podrá solicitar rotaciones o pasantías; desempeñará sus funciones con dedicación exclusiva y tendrá las mismas obligaciones y derechos que los profesionales residentes.

Sólo con carácter excepcional, cuando en una residencia no haya habido egresados o no existan interesados en el cargo o cuando los interesados carezcan de condiciones para ocupar dicha jefatura, podrá ser reelegido por única vez el Jefe de Residentes del año anterior de la misma Residencia, Servicio y Establecimiento o se procederá a realizar un Concurso Público y Abierto entre ex-Jefes de Residentes de otros establecimientos de la misma especialidad o residentes recién egresados de la misma especialidad de otros establecimientos.

En el caso que el concurso resulte desierto, podrá realizarse un nuevo concurso donde se prevea el ingreso de profesionales especialistas universitarios.

