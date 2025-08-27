miércoles 27 de agosto 2025

Icónico

Para el Gran Hotel Provincial en San Juan, ultiman detalles de la licitación y siguen apareciendo interesados

El ministro de Turismo, Guido Romero, dijo que tuvieron algunas demoras por una nueva normativa que se debe aplicar y están terminando de hacer el pliego de licitación para entregarlo a un privado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gran Hotel Provincial permanece cerrado hasta que tenga nuevo concesionario.

El Gran Hotel Provincial permanece cerrado hasta que tenga nuevo concesionario.

Desde junio que el emblemático Gran Hotel Provincial cerró sus puertas, tras terminarse la concesión del antiguo operador, y hay varios empresarios interesados en quedarse con su manejo por varios años pero para eso el Gobierno de San Juan debe lanzar una nueva convocatoria. Esa instancia está muy cerca, según dijo a TIEMPO DE SAN JUAN el ministro de Turismo provincial, Guido Romero.

"Estamos terminando de realizar los pliegos para poder hacer el lanzamiento. Tuvimos una demora en virtud de una modificación en la legislatura, la ley 2000-A. se tenía que publicar y transcurrir una cierta cantidad de días. Hemos estado esperando eso y avanzando con Infraestructura para la terminación de las obras y habilitación, para que cuando se haga la entrega del hotel se haga con todas las condiciones", dijo el funcionario.

Romero no dio fechas precisas pero se espera que se pueda hacer la licitación lo más pronto posible, ya que el Hotel Provincial es un importante hospedaje ubicado en pleno centro que es de propiedad estatal y está fuera de servicio hace casi 3 meses. Se preveía que fueran tan solo dos los meses de espera mientras el Ministerio de Infraestructura aprovechaba para hacerle mejoras al edificio, que fue entregado en perfectas condiciones por el antiguo concesionario pero se evaluó oficialmente que era oportuno intervenir con algunas mejoras.

image

El ministro dijo ahora que "tenemos interesados de manera extraoficial. Veremos si se concreta en la compra de los pliegos. Hay interesados nacionales y provinciales. Hay interesados que son cadenas nacionales importantes". Aclaró que esas consultas no significan que las empresas hagan una propuesta específica.

Tiempo atrás, Romero dijo que buscarán que el proceso de licitación será transparente, valorando especialmente la experiencia en hotelería y la propuesta de inversión de cada oferente.

La ley 2000-A a la que hace referencia el funcionario fue modificada el 31 de julio en la Legislatura local, cuando se incorporó dentro de las modalidades contractuales previstas por esta norma, que es la que regula el Régimen de Contrataciones de la provincia, una figura específica destinada a regular las contrataciones que el Estado Provincial celebra con particulares respecto de bienes de su dominio privado.

El nuevo inciso 10 agregado en la ley tiene como fin incorporar la contratación de uso de bienes de dominio privado del Estado como modalidad contractual específica. Este instrumento resulta idóneo para encuadrar contratos de locación, uso productivo, explotación comercial, sesión onerosa o convenios similares sin encorsetarlos erróneamente en la figura de la concesión que corresponde exclusivamente a los bienes de dominio público.

El Gran Hotel Provincial quedó sin operador cuando el Grupo América decidió no continuar, es decir, no pedir una extensión de su concesión, que se terminaba el 31 de mayo. El Gobierno definió esperar y relicitar una vez que estén dadas las condiciones, mientras tanto hacer refacciones y renovar las habilitaciones de rigor del edificio.

Temas
