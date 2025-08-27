miércoles 27 de agosto 2025

Difícil momento

Se incendió una finca sanjuanina en la que cuidaban caballos rescatados y creen que fue intencional

El siniestro complicó la tarea de proteccionistas en el terreno en que cuidan a 28 animales. Piden ayuda para salir adelante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se incendió una finca en la que proteccionistas de animales cuidaban caballos rescatados.

Durante la jornada de ayer, proteccionistas de animales sanjuaninos alertaron sobre un siniestro que genera graves inconvenientes en su tarea. Es que, un incendio afectó una finca en la que cuidan a 28 caballos que fueron rescatados en distintos operativos y creen que el hecho fue intencional. Ahora, piden ayuda para poder seguir asistiéndolos.

La organización Mundo Patitas, encabezada por Luciano Castro, compartió un comunicado en redes sociales donde expresaron su angustia y dolor por lo ocurrido. “Hoy nos enfrentamos a una tragedia devastadora. La finca, donde albergábamos a 28 caballos rescatados de distintas circunstancias de maltrato y abandono, ha sido destruida por un incendio intencional”, expresaron con pesar.

Según relataron, la finca no era simplemente un terreno, sino un verdadero refugio donde los animales podían vivir en libertad, alimentarse y recibir la atención necesaria. “Era un hogar, un espacio donde podían vivir en libertad y recibir el cuidado y la atención que merecían. Ahora, muchos de ellos se encuentran sin un lugar seguro donde pasar la noche, sin comida ni agua”, lamentaron.

El siniestro destruyó gran parte de las instalaciones, y aunque no se reportaron animales heridos, el daño material es importante. “La imagen de los tachos y palos quemados es un recordatorio triste de la maldad que puede existir en el mundo”, denunciaron desde la organización.

Las sospechas sobre la intencionalidad del hecho se basan en indicios hallados en el lugar y en la historia de amenazas previas. “La maldad y el rencor de algunas personas no tienen límites. Al parecer, nuestro trabajo en rescatar y proteger a estos animales ha generado un odio y un resentimiento que ha llevado a alguna persona a cometer este acto de maldad”, señalaron.

A pesar del golpe, los proteccionistas agradecieron el accionar de la Policía y de los Bomberos, quienes lograron controlar el fuego y evitar una tragedia mayor. Sin embargo, ahora enfrentan el desafío de recomenzar prácticamente desde cero.

“¿Cómo seguimos? Es triste ver que el trabajo que realizamos para cerrar un lugar grande, donde puedan vivir libres de maltrato, ahora se quemó todo. ¿Cómo seguimos?”, se preguntaron con angustia.

La organización solicita ayuda urgente para alimentar y asistir a los animales. En particular, necesitan pasto, agua y materiales para reconstruir lo perdido. Cualquier persona interesada en colaborar puede comunicarse al 264 508 8955.

Temas
