Parece joda: otra escuela sanjuanina evacuada por una amenaza de bomba

Una nueva amenaza de bomba volvió a poner en alerta a San Juan . Esta vez, el operativo de seguridad se montó en la Escuela Augusto Pulenta del departamento San Martín . Esto ocurrió mientras los alumnos cursaban con normalidad. La UFI Genérica trabajó en el lugar.

El llamado, hecho desde un número local, generó la inmediata presencia policial que delimitó la zona y coordinó con bomberos y el equipo de explosivos.

Al ser consultado por este medio, el fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, explicó: "Lo mismo de siempre, se encuentra el personal policial en el lugar encasillando toda la zona. Estamos esperando el informe, pero no habría nada. Se trasladó un ayudante de fiscal del equipo del doctor Plaza, quien está de turno, hasta el departamento San Martín. Allí se encuentran bomberos, equipo de explosivos, jefe de seguridad y jefe de zona".

Este nuevo episodio ocurrió apenas un día después de que un llamado alertó sobre una amenaza de bomba en varias escuelas de la provincia. Durante la tarde del martes, al menos cinco establecimientos fueron evacuados: la Escuela de Enología, en calle Paula Albarracín de Sarmiento casi 25 de Mayo, y la Agrotécnica de Zonda, además de instituciones en Sarmiento, Pocito y Ullum. La amenaza mencionaba específicamente a una "escuela agrotécnica" y generó la intervención inmediata de la Policía.