Propuesta diferente: realizan una Eco Feria Navideña en San Juan

Realizarán una Eco Feria Navideña en San Juan.

El Centro de Formación Ambiental Anchipurac, se prepara para recibir al público sanjuanino con la 1ª Eco Feria Navideña, un evento totalmente libre y gratuito pensado para todas las edades. La actividad es el próximo sábado 6 de diciembre, de 19:30 a 00 h, en Anchipurac, ubicado en Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, en Rivadavia.

Según informaron desde Ambiente, la Eco Feria es organizada junto a la Municipalidad de Rivadavia y reunirá a más de 40 emprendedores sanjuaninos, quienes exhibirán productos que destacan por su creatividad, fabricación artesanal e innovación sostenible. Los visitantes podrán recorrer una variedad de stands con opciones para todos los gustos:

Textiles y accesorios: telas, vinilos, papeles fotográficos y filamentos.

telas, vinilos, papeles fotográficos y filamentos. Gastronomía artesanal: harinas, azúcar, aceite, chocolate, arrope de uva, tortitas jachalleras y más.

harinas, azúcar, aceite, chocolate, arrope de uva, tortitas jachalleras y más. Decoración y productos sustentables: coronas navideñas de mimbre, velas naturales de cera de soja, muebles de madera recuperada y piezas de acero quirúrgico.

coronas navideñas de mimbre, velas naturales de cera de soja, muebles de madera recuperada y piezas de acero quirúrgico. Cuidado personal: perfumería artesanal, cremas y productos de skincare elaborados con materias primas naturales.

perfumería artesanal, cremas y productos de skincare elaborados con materias primas naturales. Alimentos y bebidas: galletas, pastafrolas, tortas, panadería, pizzas, empanadas, panchos, jugos, licuados y ensaladas de frutas. Además de la exposición, el público podrá participar de visitas guiadas para conocer más sobre el centro y su propuesta, y disfrutar de presentaciones artísticas destacadas como el Ballet de los Andes de Rivadavia y el grupo Chacay Manta que compartirán sus danzas tradicionales en una presentación imperdible.

