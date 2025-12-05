viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Novedad

Propuesta diferente: realizan una Eco Feria Navideña en San Juan

Este 6 de diciembre, Anchipurac será sede de una feria navideña con más de 40 emprendedores locales con propuestas sustentables y espectáculos artísticos para toda la familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Realizarán una Eco Feria Navideña en San Juan.

Realizarán una Eco Feria Navideña en San Juan.

El Centro de Formación Ambiental Anchipurac, se prepara para recibir al público sanjuanino con la 1ª Eco Feria Navideña, un evento totalmente libre y gratuito pensado para todas las edades. La actividad es el próximo sábado 6 de diciembre, de 19:30 a 00 h, en Anchipurac, ubicado en Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, en Rivadavia.

Lee además
La semana comienza en San Juan con calor, viento y probabilidad de tormentas, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima

Calor intenso y alertas por tormentas: así se perfila el viernes en San Juan
el dolar blue, en caida en san juan: a cuanto cerro este jueves
Mercado cambiario

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves

Según informaron desde Ambiente, la Eco Feria es organizada junto a la Municipalidad de Rivadavia y reunirá a más de 40 emprendedores sanjuaninos, quienes exhibirán productos que destacan por su creatividad, fabricación artesanal e innovación sostenible. Los visitantes podrán recorrer una variedad de stands con opciones para todos los gustos:

  • Textiles y accesorios: telas, vinilos, papeles fotográficos y filamentos.
  • Gastronomía artesanal: harinas, azúcar, aceite, chocolate, arrope de uva, tortitas jachalleras y más.
  • Decoración y productos sustentables: coronas navideñas de mimbre, velas naturales de cera de soja, muebles de madera recuperada y piezas de acero quirúrgico.
  • Cuidado personal: perfumería artesanal, cremas y productos de skincare elaborados con materias primas naturales.
  • Alimentos y bebidas: galletas, pastafrolas, tortas, panadería, pizzas, empanadas, panchos, jugos, licuados y ensaladas de frutas.

Además de la exposición, el público podrá participar de visitas guiadas para conocer más sobre el centro y su propuesta, y disfrutar de presentaciones artísticas destacadas como el Ballet de los Andes de Rivadavia y el grupo Chacay Manta que compartirán sus danzas tradicionales en una presentación imperdible.

Temas
Seguí leyendo

Por el alerta de tormentas, reprogramaron la feria "Navidad Emprendedora"

ANSES: cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en diciembre

Calor implacable y cielo despejado: así se perfila el jueves en San Juan

EN VIVO: hacé click aquí para ver Tiempo Streaming

Prendete a la Gala de Premiación de los Ganadores de San Juan Escribe

El mejor mes del año para un grupo de jubilados de ANSES: cobrará casi $ 3.500.000

Agua Negra: el cruce internacional operará este martes con horario restringido

Caluroso y despejado: así se perfila el martes en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La semana comienza en San Juan con calor, viento y probabilidad de tormentas, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima

Calor intenso y alertas por tormentas: así se perfila el viernes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron
Educación

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Condenaron a la banda de mecheros mendocinos que sustrajeron perfumes Premium de un shopping de San Juan
Este jueves

Condenaron a la banda de mecheros mendocinos que sustrajeron "perfumes Premium" de un shopping de San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Atraco en 25 de Mayo

Una banda armada asaltó a una familia y le robó de todo, pero en realidad buscaban a otra persona

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

El acusado frente al juez Sergio López Marti.
Abuso sexual en el hogar

Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3
Vóley

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

Realizarán una Eco Feria Navideña en San Juan.
Novedad

Propuesta diferente: realizan una Eco Feria Navideña en San Juan