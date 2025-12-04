viernes 5 de diciembre 2025

Tránsito interrumpido

Cierran el Paso de Agua Negra por fuerte inestabilidad en la cordillera

El Centro de Frontera interrumpe su actividad desde este jueves a las 17:00 por condiciones climáticas adversas. Las autoridades monitorean la situación minuto a minuto y piden evitar viajar hacia la zona.

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).

El paso internacional Agua Negra quedó cerrado de manera preventiva este jueves por la tarde debido a un escenario meteorológico adverso que afecta al sector cordillerano. Según informaron los organismos técnicos, los reportes emitidos para la Ruta 150 argentina y la zona del corredor internacional indican condiciones riesgosas que obligaron a tomar la medida para resguardar la seguridad de quienes transitan por la alta montaña.

El cierre comenzó a regir a partir de las 17:00 y se mantendrá vigente hasta que el clima y las condiciones de seguridad permitan la reapertura. Desde el Centro de Frontera señalaron que la decisión se reevaluará de forma constante junto a Vialidad, Carabineros y el resto de las instituciones que integran el sistema de coordinación binacional.

Mientras tanto, recomiendan a todas las personas usuarias mantenerse atentas a los canales oficiales y evitar programar viajes hacia la cordillera hasta nuevo aviso. Las autoridades insistieron en que la prevención es clave ante fenómenos meteorológicos que pueden cambiar rápidamente y generar riesgos en el tránsito de alta montaña.

