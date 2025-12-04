Cierran el Paso de Agua Negra por fuerte inestabilidad en la cordillera

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).

El paso internacional Agua Negra quedó cerrado de manera preventiva este jueves por la tarde debido a un escenario meteorológico adverso que afecta al sector cordillerano. Según informaron los organismos técnicos, los reportes emitidos para la Ruta 150 argentina y la zona del corredor internacional indican condiciones riesgosas que obligaron a tomar la medida para resguardar la seguridad de quienes transitan por la alta montaña.

El cierre comenzó a regir a partir de las 17:00 y se mantendrá vigente hasta que el clima y las condiciones de seguridad permitan la reapertura. Desde el Centro de Frontera señalaron que la decisión se reevaluará de forma constante junto a Vialidad, Carabineros y el resto de las instituciones que integran el sistema de coordinación binacional.

Mientras tanto, recomiendan a todas las personas usuarias mantenerse atentas a los canales oficiales y evitar programar viajes hacia la cordillera hasta nuevo aviso. Las autoridades insistieron en que la prevención es clave ante fenómenos meteorológicos que pueden cambiar rápidamente y generar riesgos en el tránsito de alta montaña.

Compartí esta nota en redes sociales:







