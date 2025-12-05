viernes 5 de diciembre 2025

Atención

El Paso de Agua Negra seguirá cerrado este viernes

El Ministerio de Gobierno informó los detalles acerca del estado del paso fronterizo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paso de Agua Negra continúa cerrado.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por los organismos técnicos competentes y los reportes meteorológicos emitidos para el sector cordillerano, se registran condiciones climáticas adversas en la Ruta Nacional 150 y en el sector del Paso Internacional Agua Negra.

En virtud de esta situación, y con el objetivo de resguardar la integridad de las personas, prevenir incidentes y evitar situaciones de riesgo, se dispone el cierre preventivo del Centro de Frontera Agua Negra, medida que se mantendrá vigente hasta tanto las condiciones climáticas y de seguridad permitan su reapertura.

La decisión será reevaluada de manera permanente en conjunto con Vialidad, Carabineros y las instituciones que conforman el sistema de coordinación fronteriza.

Se solicita a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar planificar viajes hacia la zona cordillerana mientras el cierre se encuentre vigente.

Vías de contacto

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

Redes sociales Ministerio de Gobierno:

IG: mingobsanjuan

FB: MinGobSanJuan

