sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
queso

ANMAT y SENASA alertaron por la detección de una bacteria en un queso de consumo masivo

Alerta sanitaria por la detección de Listeria monocytogenes en un queso de consumo masivo. El lote afectado ya fue retirado del mercado, pero recomiendan no consumirlo si aún se conserva en hogares.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-12-13 at 9.24.16 AM

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia sanitaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote específico de queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima. Si bien el producto ya se encuentra fuera de su período de aptitud para el consumo, las autoridades advirtieron que persiste un riesgo residual en caso de que haya sido conservado congelado, especialmente para personas inmunosuprimidas y mujeres embarazadas.

Lee además
la dgi llevo a la afa a la justicia por una millonaria deuda impositiva y previsional
Investigación

La DGI llevó a la AFA a la Justicia por una millonaria deuda impositiva y previsional
¿la hidratacion del futuro?: por que los electrolitos pueden ser aliados ante las olas de calor
A tener en cuenta

¿La hidratación del futuro?: por qué los electrolitos pueden ser aliados ante las olas de calor

La detección se dio en el marco de la vigilancia genómica realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, a partir de muestras remitidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El análisis permitió identificar un conglomerado de casos asociados a quesos de pasta blanda.

Según el informe técnico de SENASA, fechado el 9 de diciembre de 2025, la bacteria fue hallada en el queso Cremón doble crema, peso neto 500 gramos, lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025. El producto fue fabricado por el establecimiento B-I-05184 de la firma Mastellone Hnos. S.A., ubicado en Ruta Nacional 5, kilómetro 444, en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen.

Tras la detección, y bajo la supervisión de SENASA, la empresa inició una investigación interna para determinar el origen de la contaminación, eliminó el foco identificado y procedió al retiro total del lote afectado del mercado nacional, seguido de su destrucción. Además, implementó medidas adicionales de control para prevenir nuevos episodios.

Desde ANMAT recordaron que la listeriosis es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados con Listeria monocytogenes, una bacteria presente en el ambiente que puede desarrollarse incluso a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina mediante la cocción. Los alimentos más frecuentemente asociados a brotes incluyen fiambres y embutidos, lácteos elaborados con leche no pasteurizada, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados.

La sintomatología puede variar desde cuadros leves —como fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, escalofríos y fatiga— hasta formas graves, como meningitis o septicemia. En mujeres embarazadas, la infección puede provocar abortos, partos prematuros o complicaciones en el recién nacido. El período de incubación puede extenderse hasta 70 días, con un promedio de tres semanas.

Ante esta situación, la ANMAT recomendó que quienes tengan en su poder el queso Cremón doble crema, lote 2703, ya sea fraccionado o congelado, se abstengan de consumirlo y extremen las medidas de higiene en la manipulación de alimentos.

Temas
Seguí leyendo

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Condenaron a 10 años de prisión a la directora del Ballet Salta por abusar sexualmente de su nieto

Una Ferrari, varios Porsche y motos Harley Davidson: la flota de 54 vehículos incautada en la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino

Descuido peligroso: atropelló a su hijo de 2 años mientras hacía marcha atrás con la camioneta

Quería agarrar una pala: pedía trabajo con un nombre falso y resultó ser un peligroso delincuente

Chiqui Tapia en el centro de la tormenta: nuevos allanamientos en Pilar y Turdera profundizan la investigación

Gran dolor por la muerte del reconocido Gonzalo Urueña a los 48 años

Contra la reforma laboral, la CGT anunció una marcha para el 18 de diciembre

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Investigación

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico video
Deceso

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Te Puede Interesar

La UNSJ busca terminar el nuevo edificio en construcción de la Escuela de Música.
Prometedor escenario

Qué empresas buscan terminar la Escuela de Música de la UNSJ y cuándo podrá estar lista, tras años de abandono

Por Miriam Walter
Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda
Tiempo en Chile

Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense
¿Fin a la puja?

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

La justicia intervino y falló en contra de Rial, Ventura y América TV por las emisiones que perjudicaron a Beatriz Salomón hace más de 20 años.
Importante

La Justicia ratificó a favor de la sanjuanina Beatriz Salomón: Jorge Rial y Luis Ventura deberán pagar una cifra millonaria

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: destrozos en un estadio y una investigación en marcha
Disturbios

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: destrozos en un estadio y una investigación en marcha