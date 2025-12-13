ANMAT y SENASA alertaron por la detección de una bacteria en un queso de consumo masivo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia sanitaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote específico de queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima. Si bien el producto ya se encuentra fuera de su período de aptitud para el consumo, las autoridades advirtieron que persiste un riesgo residual en caso de que haya sido conservado congelado, especialmente para personas inmunosuprimidas y mujeres embarazadas.

A tener en cuenta ¿La hidratación del futuro?: por qué los electrolitos pueden ser aliados ante las olas de calor

Investigación La DGI llevó a la AFA a la Justicia por una millonaria deuda impositiva y previsional

La detección se dio en el marco de la vigilancia genómica realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, a partir de muestras remitidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El análisis permitió identificar un conglomerado de casos asociados a quesos de pasta blanda.

Según el informe técnico de SENASA, fechado el 9 de diciembre de 2025, la bacteria fue hallada en el queso Cremón doble crema, peso neto 500 gramos, lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025. El producto fue fabricado por el establecimiento B-I-05184 de la firma Mastellone Hnos. S.A., ubicado en Ruta Nacional 5, kilómetro 444, en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen.

Tras la detección, y bajo la supervisión de SENASA, la empresa inició una investigación interna para determinar el origen de la contaminación, eliminó el foco identificado y procedió al retiro total del lote afectado del mercado nacional, seguido de su destrucción. Además, implementó medidas adicionales de control para prevenir nuevos episodios.

Desde ANMAT recordaron que la listeriosis es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados con Listeria monocytogenes, una bacteria presente en el ambiente que puede desarrollarse incluso a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina mediante la cocción. Los alimentos más frecuentemente asociados a brotes incluyen fiambres y embutidos, lácteos elaborados con leche no pasteurizada, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados.

La sintomatología puede variar desde cuadros leves —como fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, escalofríos y fatiga— hasta formas graves, como meningitis o septicemia. En mujeres embarazadas, la infección puede provocar abortos, partos prematuros o complicaciones en el recién nacido. El período de incubación puede extenderse hasta 70 días, con un promedio de tres semanas.

Ante esta situación, la ANMAT recomendó que quienes tengan en su poder el queso Cremón doble crema, lote 2703, ya sea fraccionado o congelado, se abstengan de consumirlo y extremen las medidas de higiene en la manipulación de alimentos.