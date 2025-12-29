Falleció una mujer por hantavirus en Santa Fe y es el tercer caso mortal del año

El hantavirus, culpable del fallecimiento de una mujer en Santa Fe.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó este lunes la muerte por hantavirus de una mujer de 40 años residente en la localidad de Ibarlucea, el tercer deceso causado por esa enfermedad en lo que va del año en la provincia.

Pasadísimo de copas "Desbordamiento de rango": estaba tan borracho que saturó el alcoholímetro cuando sopló

En Buenos Aires Vecinos y policías atraparon a un ladrón que había robado un coche con una pistola de juguete

La mujer había ingresado el 23 de diciembre en terapia intensiva en el Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria, con fiebre y dolores musculares, y falleció dos días después con un cuadro que se fue agravando progresivamente.

Al momento de ingresar en el hospital, la mujer contó que días antes había regresado a Ibarlucea después de pasar un tiempo en una cabaña de la ciudad entrerriana de Victoria.

Además de reforzar las tareas de control por un posible foco en Ibarlucea, las autoridades sanitarias santafesinas dieron aviso a sus pares de Entre Ríos.

Este es el tercer caso mortal de hantavirus que se registra en Santa Fe en 2025. Los dos fallecidos anteriores -uno de ellos un menor- vivían en el departamento Rosario y en el departamento Capital.

El Ministerio de Salud local informó que se confirmaron 13 casos en el año, aunque hubo 445 sospechas en personas con síntomas compatibles que se analizaron. La mayoría de los positivos fueron hombres.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida al ser humano por roedores -principalmente por el ratón colilargo- a través de su saliva, heces y orina, y que además no tiene vacuna. También puede contagiarse por contacto directo con roedores infectados, vivos o muertos, o con sus secreciones; en menor medida, por mordeduras.

El último Boletín Epidemiológico, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, difundió información actualizada que muestra la presencia de casos de hantavirosis en distintas regiones del país. Según los datos oficiales, en todo el país se registró una suba del 17% de los contagios en lo que va del año respecto a la media 2020-2024.

La mayor proporción de casos para la temporada se encuentra en la región Centro, que incluye Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con el 70% de los casos.

Los síntomas iniciales de la enfermedad pueden confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo presentarse además náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

FUENTE: Clarín