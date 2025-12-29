lunes 29 de diciembre 2025

Escrache e indignación

Ahora filmaron a un chofer rayando rocas en el Parque Nahuel Huapi: "¿Te molesta?"

El hecho fue captado por un vecino, sobre la Ruta 40, y el camionero lo amenazó con una piedra. La empresa de transporte reparará el daño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un camionero fue filmado mientras rayaba con aerosol las rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Valle Encantado. Un vecino lo increpó y, tras registrar los datos del camión, el chofer lo amenazó con una piedra.

Un camionero fue filmado mientras rayaba con aerosol las rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Valle Encantado. Un vecino lo increpó y, tras registrar los datos del camión, el chofer lo amenazó con una piedra.

Un nuevo episodio de vandalismo ambiental quedó registrado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde un camionero fue filmado mientras pintaba grafitis con aerosol sobre las rocas a la vera de la Ruta 40. La secuencia, captada por un vecino que presenció la escena, generó un fuerte repudio social y activó acciones administrativas y legales por parte de las autoridades del área protegida.

El hecho ocurrió en el kilómetro 1598 de la Ruta 40, en el paraje Valle Encantado, a orillas del río Limay. Allí, el conductor de un camión perteneciente a una reconocida empresa de transporte detuvo su marcha y comenzó a rayar las formaciones rocosas del parque con los nombres: “Ana Gustavo”.

image

En el video, que luego se difundió en redes sociales, se escucha al testigo increpar al chofer: “¿Por qué haces eso? No se puede”. La respuesta del hombre fue desafiante: “¿Te molesta a vos?”, y buscó justificar su accionar al señalar que había dibujos “por todos lados”. Cuando el vecino continuó filmando y logró registrar los datos identificatorios del camión, el camionero reaccionó de manera violenta, tomó una piedra y lo amenazó antes de retirarse del lugar.

Tras la viralización de las imágenes, guardaparques y brigadistas del Parque Nacional Nahuel Huapi intervinieron de inmediato. Identificaron el sector afectado y constataron el daño al patrimonio natural. Con el material audiovisual como prueba, la Intendencia del parque inició un procedimiento administrativo y legal contra el responsable.

Desde el organismo informaron que, a través del Coordinador de Conservación, se tomó contacto con un referente de la empresa propietaria del camión involucrado. Según indicaron, la firma mostró “buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho” y se comprometió a realizar la remediación ambiental del sitio dañado, además de aplicar medidas internas correspondientes.

Las autoridades del parque valoraron tanto la respuesta de la empresa como la intervención del vecino que registró el episodio, y subrayaron la importancia de respetar las normas dentro de las áreas protegidas. También destacaron el rol clave de vecinos, turistas y visitantes para detectar de manera temprana conductas ilegales que afectan al ambiente, como el vandalismo, los incendios forestales, el uso indebido de drones o el ingreso de mascotas. “Las denuncias tempranas permiten actuar con mayor rapidez y eficacia en la protección de un patrimonio natural que es de todos”, señalaron.

El antecedente reciente

El caso trae a la memoria un episodio similar ocurrido a mediados de este año en el Dique Potrerillos, en Mendoza, que también provocó indignación pública. En esa oportunidad, turistas bonaerenses que habían grafiteado rocas abonaron una multa de 2,1 millones de pesos, el mínimo previsto para este tipo de infracciones,, una cifra menor al costo del operativo de limpieza, que superó los 2,3 millones y fue afrontado por el Estado mendocino. Tras pagar la sanción, los responsables limpiaron las pintadas con aerosol y pidieron disculpas públicamente.

