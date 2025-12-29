lunes 29 de diciembre 2025

En Buenos Aires

Vecinos y policías atraparon a un ladrón que había robado un coche con una pistola de juguete

Un ladrón de 27 años fue detenido por los pesquisas policiales luego de ser reducido a golpes por vecinos, tras haberle robado el coche a una pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sujeto que resultó aprehendido en el operativo.

El sujeto que resultó aprehendido en el operativo.

Un ladrón de 27 años fue detenido por los pesquisas policiales luego de ser reducido a golpes por vecinos, tras haberle robado el coche a una pareja en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Al malviviente se le incautó una pistola de juguete que había utilizado para amenazar a las víctimas.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este lunes, se produjo en el cruce de Bueras y la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas (la Ruta Nacional 3), cuando el delincuente interceptó a un hombre de 28 años y a su mujer, de 25, quienes se movilizaban a bordo de un VW Gol negro, con el dominio finalizado en 602.

Según agregaron los informantes, el asaltante golpeó en el rostro a la muchacha y luego intentó fugar en este vehículo, pero chocó contra otro rodado que se hallaba estacionado.

Trascendió que, habitantes del barrio, que habían advertido la situación, redujeron al maleante, quien posteriormente resultó apresado por los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de la zona, quienes además le incautaron una pistola de utilería.

Minutos más tarde, al sospechoso lo condujeron a la comisaría 3ª Sur del distrito.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Robo agravado por el uso de arma y lesiones”, la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de la jurisdicción.

FUENTE: Crónica

