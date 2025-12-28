domingo 28 de diciembre 2025

Cambio climático

Inundaciones en Corrientes: cientos de evacuados y localidades anegadas tras lluvias históricas

El temporal dejó acumulados excepcionales en pocas horas y generó desbordes, calles intransitables y centros de evacuación colmados. San Luis del Palmar es uno de los puntos más golpeados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
inundaciones en corrientes

La provincia de Corrientes atraviesa horas críticas como consecuencia de un fuerte temporal que provocó inundaciones en distintas localidades y obligó a evacuar a cientos de personas. El caso más grave se registra en San Luis del Palmar, donde el agua avanzó sobre barrios enteros tras precipitaciones extraordinarias.

De acuerdo a datos oficiales, en esa localidad se registraron alrededor de 400 milímetros de lluvia en apenas 48 horas, un volumen que superó ampliamente la capacidad de escurrimiento. El desborde del riachuelo agravó la situación y dejó numerosas calles anegadas, lo que dificultó la circulación y las tareas de asistencia.

image

El intendente Néstor René Buján explicó que, si bien hubo momentos de alivio, el clima volvió a complicarse. “Durante la mañana parecía que el tiempo mejoraba, pero por la tarde regresó la lluvia con intensidad”, señaló en declaraciones televisivas. El jefe comunal recordó además que hace poco más de un mes la zona había sufrido una inundación menor, aunque remarcó que esta vez el impacto fue mucho más severo y sorpresivo.

La emergencia obligó a habilitar 12 centros de evacuación, donde se encuentran alojadas 73 familias, mientras que otras 45 decidieron trasladarse por sus propios medios a casas de familiares o conocidos. En total, son más de 350 las personas que debieron abandonar sus hogares.

Desde la Agencia Federal de Emergencias informaron que efectivos de Gendarmería Nacional trabajan en el despeje y control de rutas, además de colaborar en operativos conjuntos con Prefectura Naval, Policía Federal y fuerzas provinciales para asistir a los damnificados.

El panorama se repite en otros puntos de la provincia. Días atrás, un nuevo episodio de lluvias intensas volvió a dejar bajo agua a distintos barrios correntinos, con cortes de energía eléctrica y más evacuaciones. En algunas zonas cayeron más de 90 milímetros en solo dos horas, mientras que en la capital provincial se acumularon cerca de 300 milímetros en poco más de un día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2005263647304458584&partner=&hide_thread=false

Las consecuencias fueron inmediatas: calles intransitables, suspensión del transporte urbano, desagües colapsados, amplios sectores sin luz y vehículos completamente cubiertos por el agua. Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

