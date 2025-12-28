domingo 28 de diciembre 2025

Trágico accidente

El tango está de luto: murió Ricardo "Chiqui" Pereyra a los 74 años

Reconocido cantor falleció luego de estar varios días internado tras caer por unas escaleras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El mundo del espectáculo argentino se vio conmocionado este domingo por el fallecimiento de Ricardo “Chiqui” Pereyra, reconocido cantor de tango, quien murió a los 74 años tras no lograr recuperarse de las graves lesiones sufridas en un accidente doméstico.

El artista, oriundo de General Roca, Río Negro, permanecía internado en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, con pronóstico reservado, luego de caer de una escalera. El golpe derivó en una cirugía de urgencia y en un cuadro clínico que se agravó con el correr de las horas hasta volverse irreversible.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el entorno del músico confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales: “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘El Chiqui’. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible pero aun así no perdíamos la fe”.

La familia del cantor pidió respeto y privacidad para atravesar este difícil momento, especialmente por la situación de su esposa. “Mamá está destruida como el resto de la familia, pero hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes ni llamadas por el momento”, expresaron en el mismo comunicado.

En los días previos, se había informado que Pereyra se encontraba clínicamente estable, aunque sin respuestas neurológicas, un cuadro que finalmente derivó en este desenlace que enluta a la cultura nacional.

Nacido el 26 de junio de 1951, Ricardo Pereyra dejó una marca profunda en la historia del tango desde su aparición en el programa Grandes Valores del Tango en 1978, donde su talento fue reconocido de inmediato y lo consagró como profesional.

A lo largo de su extensa carrera, fue figura destacada de ciclos emblemáticos como Botica de Tango y recibió el Premio Santos Vega en 2007. Su muerte provoca una profunda tristeza no solo en su Río Negro natal, sino también en los escenarios del país y del exterior donde su voz fue embajadora de la música ciudadana.

