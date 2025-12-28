domingo 28 de diciembre 2025

Ciclismo

Domínguez se adueñó de la Cuatro Puentes y cerró el año con una victoria épica

En una carrera extensa, sofocante y definida al límite, el ciclista de Santa Lucía fue el más rápido en el sprint final y celebró un triunfo cargado de emoción tras una temporada difícil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mauro domínguez

La temporada rutera sanjuanina bajó el telón con una postal intensa y exigente. Bajo un sol implacable y después de recorrer 160 kilómetros que pusieron a prueba piernas y cabeza, Mauro Domínguez se quedó con la tradicional competencia Cuatro Puentes, una de las más duras del calendario provincial. El ciclista del equipo Gremios por el Deporte – Municipalidad de Santa Lucía encontró su premio en un final ajustadísimo, donde cada segundo valió oro.

La prueba, que volvió a disputarse luego de tres años de ausencia, atravesó nueve departamentos y mantuvo un ritmo elevado desde el inicio. El desgaste fue constante y el calor terminó siendo un rival más, obligando al pelotón a medir fuerzas y estrategias durante toda la tarde.

En ese escenario hostil, Domínguez mostró paciencia y lectura de carrera. Se mantuvo siempre bien posicionado, evitó gastar energía de más y aguardó el momento justo. La definición llegó en el Parador del Ciclista, sobre avenida Libertador, en Rivadavia, donde el sanluiseño —perdón, sanjuanino— lanzó un sprint potente y preciso que le permitió cruzar primero la línea de llegada.

La Cuatro Puentes, organizada por la Fundación Planeta Ramírez, volvió a ocupar un lugar destacado en el calendario y ofreció un recorrido largo, mayormente llano, que fue acumulando cansancio kilómetro a kilómetro. Allí, la inteligencia fue tan importante como la fuerza, y Domínguez logró combinar ambas.

“Fue una victoria muy buscada. Arranqué el año con ese objetivo y por distintas razones no se daba, pero nunca bajé los brazos”, expresó el ganador tras bajarse de la bicicleta, todavía con el pulso acelerado.

El festejo no fue uno más. Hubo emoción, lágrimas y abrazos que hablaron de un camino complejo. Domínguez reconoció que atravesó meses difíciles, sobre todo en invierno, y que el sostén familiar fue clave para seguir adelante. “Estaba en un momento muy malo y mi familia fue fundamental. Ellos me dieron ese empujón que necesitaba”, contó en declaraciones radiales.

También destacó el esfuerzo de sus padres y el acompañamiento constante. “Esto es mi trabajo, lo disfruto y hoy puedo cerrar el año de la mejor manera posible”, resumió, con alivio y orgullo.

Para Mauro Domínguez, el triunfo en la Cuatro Puentes no fue solo una victoria deportiva. Fue una revancha personal, un desahogo y el punto de partida para encarar con renovadas energías lo que viene.

Clasificaciones

Elite

  • Mauro Domínguez

  • Leandro Velardez

  • Rubén Ramos

  • Santiago Uriel Videla

  • Tomás Moyano

  • Mauricio Páez

  • Gerardo Tivani

  • Ángel Oropel

Sub 23

  • Santiago U. Videla

  • Tomás Moyano

  • Ángel Oropel

Junior

  • Facundo Tivani

  • Felipe Lucero

  • Uriel Morán

  • Lautaro Coharrubia

Máster A

  • Maximiliano Olmedo

