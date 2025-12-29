"Desbordamiento de rango": estaba tan borracho que saturó el alcoholímetro cuando sopló

Agentes de un control vial dispuesto sobre la ruta 226 se vieron sorprendidos por un vehículo que venía haciendo zigzag en plena ruta. Lo detuvieron y al realizarle el test de alcoholemia, quedaron estupefactos. El conductor estaba tan borracho que el aparato se saturó: "Desbordamiento de rango", explicaron. Un peligro.

La sorpresa tuvo lugar en un control vial ubicado en el kilómetro 64,5, cercano a Balcarce, en el trazado que une a Mar del Plata con General Villegas. Fue durante la madrugada de este domingo, cuando un control vial rutinario detectó las riesgosas maniobras realizadas por un conductor que estaba alcoholizado.

"Venía realizando maniobras muy peligrosas: zigzagueando y a velocidad. Creemos que no estaba en condiciones de ir al frente del volante porque cuando detuvo el vehículo, no podía modular. Siquiera podía bajarse del auto", confirmó uno de los agentes que participó del control vehicular.

El aparato con el que se realizan los testeos de alcoholemia miden en gramos por litro de alcohol en sangre. Y en la Provincia rige "Alcohol Cero". Es decir, no puede haber ni una gota de alcohol.

Pero, lo que pasó con este infractor excede cualquier tipo de control. "Hasta 3 o 4, el aparato puede llegar a marcar la saturación exacta. Cuando excede ese valor, el tester se bloquea. Lo hicimos con dos aparatos de testeos y en los dos ocurrió lo mismo. Un desbordamiento de rango", explicaron desde el control vial.

Es decir, el conductor había ingerido tanto alcohol que los dispositivos de medición no pudieron establecer un valor concreto de alcohol en sangre. El nivel superaba la capacidad máxima de medida de dicha equipación. Tremendo.

Qué ocurre cuando alguien excede los 3 gramos por litro de alcohol en sangre

Especialistas en seguridad vial remarcan que una persona con niveles superiores a 3 gramos de alcohol por litro de sangre sufre una severa depresión del sistema nervioso central.

Puede sufrir la pérdida de reflejos y corre serio riesgo de pérdida de conciencia. Condiciones totalmente incompatibles con una conducción segura.

En el caso detectado, el vehículo quedó retenido y el conductor fue multado y quedó a disposición de un proceso judicial.

FUENTE: Clarín