lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pasadísimo de copas

"Desbordamiento de rango": estaba tan borracho que saturó el alcoholímetro cuando sopló

Ocurrió durante un control vial realizado en la Ruta 226, que es el trazado que une Mar del Plata con General Villegas. Cuando bajó del auto, estaba tan alcoholizado que no podía modular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un conductor completamente borracho saturó el alcoholímetro.

Un conductor completamente borracho saturó el alcoholímetro.

Agentes de un control vial dispuesto sobre la ruta 226 se vieron sorprendidos por un vehículo que venía haciendo zigzag en plena ruta. Lo detuvieron y al realizarle el test de alcoholemia, quedaron estupefactos. El conductor estaba tan borracho que el aparato se saturó: "Desbordamiento de rango", explicaron. Un peligro.

Lee además
Un camionero fue filmado mientras rayaba con aerosol las rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Valle Encantado. Un vecino lo increpó y, tras registrar los datos del camión, el chofer lo amenazó con una piedra.
Escrache e indignación

Ahora filmaron a un chofer rayando rocas en el Parque Nahuel Huapi: "¿Te molesta?"
inundaciones en corrientes: cientos de evacuados y localidades anegadas tras lluvias historicas
Cambio climático

Inundaciones en Corrientes: cientos de evacuados y localidades anegadas tras lluvias históricas

La sorpresa tuvo lugar en un control vial ubicado en el kilómetro 64,5, cercano a Balcarce, en el trazado que une a Mar del Plata con General Villegas. Fue durante la madrugada de este domingo, cuando un control vial rutinario detectó las riesgosas maniobras realizadas por un conductor que estaba alcoholizado.

"Venía realizando maniobras muy peligrosas: zigzagueando y a velocidad. Creemos que no estaba en condiciones de ir al frente del volante porque cuando detuvo el vehículo, no podía modular. Siquiera podía bajarse del auto", confirmó uno de los agentes que participó del control vehicular.

El aparato con el que se realizan los testeos de alcoholemia miden en gramos por litro de alcohol en sangre. Y en la Provincia rige "Alcohol Cero". Es decir, no puede haber ni una gota de alcohol.

Pero, lo que pasó con este infractor excede cualquier tipo de control. "Hasta 3 o 4, el aparato puede llegar a marcar la saturación exacta. Cuando excede ese valor, el tester se bloquea. Lo hicimos con dos aparatos de testeos y en los dos ocurrió lo mismo. Un desbordamiento de rango", explicaron desde el control vial.

Es decir, el conductor había ingerido tanto alcohol que los dispositivos de medición no pudieron establecer un valor concreto de alcohol en sangre. El nivel superaba la capacidad máxima de medida de dicha equipación. Tremendo.

Qué ocurre cuando alguien excede los 3 gramos por litro de alcohol en sangre

Especialistas en seguridad vial remarcan que una persona con niveles superiores a 3 gramos de alcohol por litro de sangre sufre una severa depresión del sistema nervioso central.

Puede sufrir la pérdida de reflejos y corre serio riesgo de pérdida de conciencia. Condiciones totalmente incompatibles con una conducción segura.

En el caso detectado, el vehículo quedó retenido y el conductor fue multado y quedó a disposición de un proceso judicial.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

El tango está de luto: murió Ricardo "Chiqui" Pereyra a los 74 años

Milei ya tiene fecha para decretar el aumento de los sueldos de los funcionarios nacionales

Entró a un súper para robar dos botellas de fernet, lo pillaron y terminó preso

Imputaron al "Chiqui" Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner revela por qué seguirá internada

El kirchnerismo mendocino rompió con los intendentes y va por afuera del PJ en las elecciones

Catequesis, a marzo: el insólito error de la diputada libertaria Juliana Santillán en su mensaje por Navidad

Asesinan a cuchilladas a un joven en una pelea callejera: hay dos detenidos por el crimen

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un camionero fue filmado mientras rayaba con aerosol las rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Valle Encantado. Un vecino lo increpó y, tras registrar los datos del camión, el chofer lo amenazó con una piedra.
Escrache e indignación

Ahora filmaron a un chofer rayando rocas en el Parque Nahuel Huapi: "¿Te molesta?"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

La tormenta en San Juan.
Clima

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Te Puede Interesar

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Por Juan Ortiz
La entrega del terreno de Fabricaciones Militares a una empresa cordobesa por parte del municipio de Jáchal desató el enojo de proveedores locales.
Decisión

Éxito judicial para el municipio de Jáchal por la entrega del predio de Fabricaciones Militares a empresa cordobesa

Condenaron a prisión en suspenso al agricultor de Rawson que acosó y abusó de un adolescente
Tribunales

Condenaron a prisión en suspenso al agricultor de Rawson que acosó y abusó de un adolescente

Ischigualasto quedó nuevamente bajo el agua debido a una intensa lluvia.
Este lunes

Video: Ischigualasto, otra vez bajo agua y cerrado al público

Declaran la rebeldía al sereno que desvalijó un complejo de cabañas en Albardón
El empleado del año

Declaran la rebeldía al sereno que desvalijó un complejo de cabañas en Albardón