¿Sebastián Villa a River?: el supuesto pedido de Gallardo y un rumor que empieza a tomar fuerza en Núñez

En medio de la búsqueda de alternativas en ataque para la temporada 2026, River comenzó a evaluar distintos nombres que pudieran sumar variantes de desborde. Entre ellos, sorprendió la aparición del nombre de Sebastián Villa, el delantero que jugó cinco años en Boca. La especulación creció tras un posteo en redes entre Villa y Juan Fernando Quintero, donde el colombiano le avisaba a su compatriota que se verían más tarde, y Quintero respondió: "Claro, hermanito".

image Juan Cortese, periodista de TyC Sports, se encargó de poner claridad sobre el rumor. Según explicó, Villa mantiene una relación de amistad entre su representante, Rodrigo Riep, y Marcelo Gallardo, pero actualmente el jugador no tiene intención de permanecer en Independiente Rivadavia. "River está buscando un delantero, es cierto, y desde Mendoza se instaló que el club lo quiere. Pero la única oferta formal que tiene Villa es del Santos de Brasil. Hay que ver cuánto ofrece el equipo brasileño y cuánto acepta Independiente Rivadavia", detalló Cortese.

Además, el cronista señaló que, más allá de las habilidades de Villa, los dirigentes de River consideran que su llegada no sería conveniente por cuestiones de imagen y repercusión entre los hinchas. "Es un gran jugador, todos lo reconocen, pero River sale perdiendo en el combo por cómo se percibiría su llegada", cerró Cortese, disipando las versiones que habían surgido tras la interacción en redes sociales.

