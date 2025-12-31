miércoles 31 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Será?

¿Sebastián Villa a River?: el supuesto pedido de Gallardo y un rumor que empieza a tomar fuerza en Núñez

El delantero colombiano apareció como posible refuerzo del Millonario. Lo que se sabe hasta el momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

En medio de la búsqueda de alternativas en ataque para la temporada 2026, River comenzó a evaluar distintos nombres que pudieran sumar variantes de desborde. Entre ellos, sorprendió la aparición del nombre de Sebastián Villa, el delantero que jugó cinco años en Boca. La especulación creció tras un posteo en redes entre Villa y Juan Fernando Quintero, donde el colombiano le avisaba a su compatriota que se verían más tarde, y Quintero respondió: "Claro, hermanito".

Lee además
otro soldado del ascenso que dice adios: sepan que fui muy feliz
San Martín

Otro soldado del ascenso que dice adiós: "Sepan que fui muy feliz"
video: changuito zeballos visito su pueblo y fue recibido con regalos
No olvida sus raíces

Video: Changuito Zeballos visitó su pueblo y fue recibido con regalos
image

Juan Cortese, periodista de TyC Sports, se encargó de poner claridad sobre el rumor. Según explicó, Villa mantiene una relación de amistad entre su representante, Rodrigo Riep, y Marcelo Gallardo, pero actualmente el jugador no tiene intención de permanecer en Independiente Rivadavia. "River está buscando un delantero, es cierto, y desde Mendoza se instaló que el club lo quiere. Pero la única oferta formal que tiene Villa es del Santos de Brasil. Hay que ver cuánto ofrece el equipo brasileño y cuánto acepta Independiente Rivadavia", detalló Cortese.

Además, el cronista señaló que, más allá de las habilidades de Villa, los dirigentes de River consideran que su llegada no sería conveniente por cuestiones de imagen y repercusión entre los hinchas. "Es un gran jugador, todos lo reconocen, pero River sale perdiendo en el combo por cómo se percibiría su llegada", cerró Cortese, disipando las versiones que habían surgido tras la interacción en redes sociales.

Seguí leyendo

El enduro sanjuanino ruge fuerte en el plano nacional e internacional

Video: el tremendo golazo de Enzo Fernández para el empate del Chelsea

Con Fabricio Pérez en la mesa, presentaron la XXXII edición del Mundialito de Trinidad

Huarpes, el campeón del futsal sanjuanino: su historia, el impulso del gran 'Bachi' y las coronas que sumó en 16 años

"Hay que tener paciencia": así se presentó el técnico de Sportivo Desamparados

Unión sumó jerarquía y goles para la instancia final del Regional Amateur: quiénes son

Diego 'Pulpo' González se despidió de San Martín con un sentido mensaje: "Di todo lo que tenía"

La Justicia avanzó sobre el entorno de la AFA: allanaron la casa de Javier Faroni y las sedes de la entidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
otro soldado del ascenso que dice adios: sepan que fui muy feliz
San Martín

Otro soldado del ascenso que dice adiós: "Sepan que fui muy feliz"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones
En el cerro Las Coloraditas

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

Detuvieron a La Flaca tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque
Tras las rejas

Detuvieron a "La Flaca" tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque

Te Puede Interesar

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa
Grave

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado
Justicia

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería
Análisis

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio
Cambios en el mapa

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio