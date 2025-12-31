miércoles 31 de diciembre 2025

No olvida sus raíces

Video: Changuito Zeballos visitó su pueblo y fue recibido con regalos

En pleno receso y tras cerrar el mejor año de su carrera, Exequiel Zeballos regresó a La Banda, visitó el club que lo formó y compartió un emotivo encuentro con su gente antes de volver a Boca para arrancar la pretemporada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Exequiel 'Changuito' Zeballos sigue siendo el mismo pibe que empezó a patear la pelota en La Banda. Aunque hoy vista la camiseta de Boca y sea una de las figuras jóvenes del fútbol argentino, el Changuito mantiene intacta la humildad y el apego por sus raíces, esas que lo formaron mucho antes de llegar a la elite.

Aprovechando los últimos días de sus vacaciones y en la antesala del regreso al trabajo en el club de la Ribera, previsto para el viernes 2, ya en el nuevo año, el futbolista volvió a Santiago del Estero y a su lugar en el mundo. La visita tuvo una parada especial: el club Sarmiento de La Banda, donde dio sus primeros pasos antes de probar suerte en las inferiores xeneizes.

"Siempre estoy contento cuando tengo la oportunidad de venir a Santiago, a mi ciudad y a mi club. Cada vez que vuelvo a Buenos Aires lo hago con una energía muy linda", expresó Zeballos ante los medios locales, en medio de una jornada cargada de afecto y recuerdos.

Durante el encuentro, el jugador de Boca fue distinguido por la institución con una placa y una camiseta en reconocimiento a su recorrido. Además, se tomó el tiempo para firmar autógrafos, sacarse fotos y compartir un rato con chicos y socios del club que lo vio nacer futbolísticamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2006213728472019239&partner=&hide_thread=false

