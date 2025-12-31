Video: Changuito Zeballos visitó su pueblo y fue recibido con regalos

Exequiel 'Changuito' Zeballos sigue siendo el mismo pibe que empezó a patear la pelota en La Banda. Aunque hoy vista la camiseta de Boca y sea una de las figuras jóvenes del fútbol argentino, el Changuito mantiene intacta la humildad y el apego por sus raíces, esas que lo formaron mucho antes de llegar a la elite.

Aprovechando los últimos días de sus vacaciones y en la antesala del regreso al trabajo en el club de la Ribera, previsto para el viernes 2, ya en el nuevo año, el futbolista volvió a Santiago del Estero y a su lugar en el mundo. La visita tuvo una parada especial: el club Sarmiento de La Banda, donde dio sus primeros pasos antes de probar suerte en las inferiores xeneizes.

"Siempre estoy contento cuando tengo la oportunidad de venir a Santiago, a mi ciudad y a mi club. Cada vez que vuelvo a Buenos Aires lo hago con una energía muy linda", expresó Zeballos ante los medios locales, en medio de una jornada cargada de afecto y recuerdos.

Durante el encuentro, el jugador de Boca fue distinguido por la institución con una placa y una camiseta en reconocimiento a su recorrido. Además, se tomó el tiempo para firmar autógrafos, sacarse fotos y compartir un rato con chicos y socios del club que lo vio nacer futbolísticamente.