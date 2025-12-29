Hinestroza, entre Boca y Nacional: comunicado, versiones y un pase sin cerrar

El nombre de Marino Hinestroza quedó en el centro de la escena y no solo por su posible llegada a Boca . En las últimas horas, desde Colombia surgieron versiones que hablaban de una negociación trabada por una supuesta deuda de Atlético Nacional con el jugador, ruido suficiente como para que el club verdolaga decidiera salir a aclarar la situación.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución de Medellín negó de manera tajante cualquier incumplimiento contractual. Sin mencionar directamente ni al futbolista ni al Xeneize , Nacional aseguró que cumple con todas sus obligaciones laborales y legales y que no mantiene deudas pendientes con sus jugadores o empleados. El mensaje buscó desactivar las versiones que circularon y marcar una posición firme en medio del mercado de pases.

En el mismo texto, el club colombiano también dejó en claro su postura institucional: no hacer comentarios públicos sobre negociaciones en curso y comunicar los acuerdos únicamente cuando estén completamente cerrados y formalizados. Una forma de confirmar que las charlas existen, aunque todavía no llegaron a buen puerto.

Del lado de Boca, el interés sigue intacto. Juan Román Riquelme lo tiene apuntado como el primer refuerzo fuerte pensando en la temporada 2026 y la Copa Libertadores. La operación rondaría los cinco millones de dólares por el pase y un contrato por cuatro años, aunque por ahora no hay anuncio oficial ni fecha definida para el cierre.

Hinestroza, por su parte, ya se despidió de Atlético Nacional y dejó señales públicas de que su futuro estaría en la Ribera. Sin embargo, el pase todavía no está cerrado. Entre versiones cruzadas, comunicados y silencio dirigencial, la negociación sigue abierta y Boca espera que el desenlace llegue más temprano que tarde.