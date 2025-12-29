lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fin de la novela

Hay 'Sifón' para rato: Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca en el 2026

Las especulaciones quedaron atrás y finalmente Claudio Úbeda continuará a cargo del plantel “xeneize”. El 2 de enero iniciará la pretemporada

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudio Úbeda seguirá al frente de la dirección técnica de Boca.

Claudio Úbeda seguirá al frente de la dirección técnica de Boca.

Claudio Úbeda será el entrenador de Boca Juniors en 2026, un año muy importante para el elenco de la Ribera, ya que volverá a disputar la Copa Libertadores luego de aquella final de 2023, con derrota frente a Fluminense en el estadio Maracaná.

Lee además
el monumental va por otro salto historico: river prepara el anuncio del techado y una ampliacion record
Obras

El Monumental va por otro salto histórico: River prepara el anuncio del techado y una ampliación récord
hinestroza, entre boca y nacional: comunicado, versiones y un pase sin cerrar
Mercado de pases

Hinestroza, entre Boca y Nacional: comunicado, versiones y un pase sin cerrar

La confirmación permite dejar atrás las especulaciones de los últimos días, en los que mucho se habló sobre la continuidad del “Sifón”, que finalmente seguirá al frente del plantel xeneize e iniciará la pretemporada el próximo 2 de enero.

Si bien no habían trascendido nombres de posibles sustitutos de Úbeda, se rumoreaba que su destino estaba atado a una posible reunión con Juan Román Riquelme, que finalmente no se produjo.

Luego de la muerte de Miguel Ángel Russo, el pasado 8 de octubre, la directiva boquense confirmó a Úbeda, hasta ese momento ayudante de Miguelo, como nuevo conductor del plantel. Secundado por Juvenal Rodríguez, Úbeda logró algunas buenas actuaciones del equipo, resultados resonantes -entre ellas la victoria en el Superclásico- y el respaldo de referentes de peso, como Leandro Paredes.

De hecho, hasta la previa del partido frente a Racing por las semifinales del Torneo Clausura, pocos dudaban de la continuidad de Úbeda para la siguiente temporada. Sin embargo, ese día, el técnico boquense realizó un cambio que sorprendió a propios y extraños, provocando un cimbronazo que hizo tambalear su futuro en el banco azul y oro. Cuando el partido estaba igualado sin goles, el DT decidió sacar al Changuito Zeballos para ser reemplazado por Alan Velasco.

El cambio provocó una reacción pocas vista en un estadio de fútbol. Hubo una reprobación general de los hinchas xeneizes -un largo “¡noooo!” bajó desde todas las tribunas- e incluso el capitán Paredes, un hombre que había dado un firme respaldo a Úbeda, hizo notorios gestos de desacuerdo con la salida de Zeballos. Para colmo, poco después de la variante dispuesta por el ex zaguero, Racing se puso en ventaja por intermedio de “Maravilla” Martínez, gol que le sirvió a la Academia para ganar el partido y dejar a Boca con las manos vacías.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

¿Sebastián Villa a River?: el diálogo con Juanfer Quintero que encrespó al mundo xeneize

Domínguez se adueñó de la Cuatro Puentes y cerró el año con una victoria épica

"Presión cero, ilusión intacta": Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides

Incógnita por el futuro de Mastantuono en el Real Madrid: ¿Se va?

El impactante nocaut de Bamba Niang, el senegalés que vende en la calle y sueña con pelear por Argentina

"Chiqui" Tapia, ¿con más problemas?: sacan a la luz una investigación sobre fondos que la AFA habría desviado a Estados Unidos por US$42.000.000

Un verdugo de Boca compró el pase de un sanjuanino por una cifra millonaria

Gustavo Costas renovó y es eterno en Racing: "Sigo en el lugar que quiero"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Sebastián Villa tiene una muy buena relación con Juanfer Quinteros y un mensaje entre ellos disparó los rurmores.
Cosas del fútbol

¿Sebastián Villa a River?: el diálogo con Juanfer Quintero que encrespó al mundo xeneize

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

La tormenta en San Juan.
Clima

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Te Puede Interesar

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Por Juan Ortiz
La entrega del terreno de Fabricaciones Militares a una empresa cordobesa por parte del municipio de Jáchal desató el enojo de proveedores locales.
Decisión

Éxito judicial para el municipio de Jáchal por la entrega del predio de Fabricaciones Militares a empresa cordobesa

Condenaron a prisión en suspenso al agricultor de Rawson que acosó y abusó de un adolescente
Tribunales

Condenaron a prisión en suspenso al agricultor de Rawson que acosó y abusó de un adolescente

Ischigualasto quedó nuevamente bajo el agua debido a una intensa lluvia.
Este lunes

Video: Ischigualasto, otra vez bajo agua y cerrado al público

Declaran la rebeldía al sereno que desvalijó un complejo de cabañas en Albardón
El empleado del año

Declaran la rebeldía al sereno que desvalijó un complejo de cabañas en Albardón