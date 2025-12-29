Hay 'Sifón' para rato: Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca en el 2026

Claudio Úbeda será el entrenador de Boca Juniors en 2026 , un año muy importante para el elenco de la Ribera, ya que volverá a disputar la Copa Libertadores luego de aquella final de 2023, con derrota frente a Fluminense en el estadio Maracaná.

La confirmación permite dejar atrás las especulaciones de los últimos días, en los que mucho se habló sobre la continuidad del “Sifón”, que finalmente seguirá al frente del plantel xeneize e iniciará la pretemporada el próximo 2 de enero.

Si bien no habían trascendido nombres de posibles sustitutos de Úbeda, se rumoreaba que su destino estaba atado a una posible reunión con Juan Román Riquelme, que finalmente no se produjo.

Luego de la muerte de Miguel Ángel Russo, el pasado 8 de octubre, la directiva boquense confirmó a Úbeda, hasta ese momento ayudante de Miguelo, como nuevo conductor del plantel. Secundado por Juvenal Rodríguez, Úbeda logró algunas buenas actuaciones del equipo, resultados resonantes -entre ellas la victoria en el Superclásico- y el respaldo de referentes de peso, como Leandro Paredes.

De hecho, hasta la previa del partido frente a Racing por las semifinales del Torneo Clausura, pocos dudaban de la continuidad de Úbeda para la siguiente temporada. Sin embargo, ese día, el técnico boquense realizó un cambio que sorprendió a propios y extraños, provocando un cimbronazo que hizo tambalear su futuro en el banco azul y oro. Cuando el partido estaba igualado sin goles, el DT decidió sacar al Changuito Zeballos para ser reemplazado por Alan Velasco.

El cambio provocó una reacción pocas vista en un estadio de fútbol. Hubo una reprobación general de los hinchas xeneizes -un largo “¡noooo!” bajó desde todas las tribunas- e incluso el capitán Paredes, un hombre que había dado un firme respaldo a Úbeda, hizo notorios gestos de desacuerdo con la salida de Zeballos. Para colmo, poco después de la variante dispuesta por el ex zaguero, Racing se puso en ventaja por intermedio de “Maravilla” Martínez, gol que le sirvió a la Academia para ganar el partido y dejar a Boca con las manos vacías.

FUENTE: Infobae