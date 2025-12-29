¿Sebastián Villa a River?: el diálogo con Juanfer Quintero que encrespó al mundo xeneize

Sebastián Villa tiene una muy buena relación con Juanfer Quinteros y un mensaje entre ellos disparó los rurmores.

En pleno mercado de pases, algunos futbolistas atraviesan etapas de definiciones y uno de ellos es el colombiano Sebastián Villa , quien confirmó que no seguirá en Independiente Rivadavia luego de haberse consagrado en la Copa Argentina.

Con su futuro todavía sin destino para el 2026, cada movimiento del Cafetero empieza a mirarse con lupa y su intercambio con Juanfer Quintero, el mediocampista de River, desconcertó a muchos.

Todo comenzó con un mensaje del propio Villa: “Te veo pronto, mi hermano” y la respuesta del mediocampista fue breve pero contundente: “Hermano siempre”.

image

Villa, lejos de frenar el diálogo a través de Instagram, volvió a compartir el posteo de Juanfer y sumó una frase que encendió las alarmas: “Te veo en breve”.

A todo esto, el intercambio entre los ‘Parceros’ se viralizó rápidamente y abrió un abanico de interpretaciones entre los fanáticos del Millonario, que acrecentaron el rumor de un posible traspaso, que, obviamente, generaría polémica por el pasado de Villa en Boca.

El Nalgón ya retomó los entrenamientos con River en Ezeiza, por lo que, en tren de especulaciones, este detalle llevó a que muchos fanáticos descartaron que ambos Cafeteros podrían encontrarse fuera de las canchas. Es decir que este cruce alimentó versiones sobre una posible continuidad del delantero en la Liga Profesional a partir de 2026.

