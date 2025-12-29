El Monumental va por otro salto histórico: River prepara el anuncio del techado y una ampliación récord

River piensa el 2026 como un punto de inflexión y no solo puertas adentro del vestuario. Mientras Marcelo Gallardo empieza a darle forma a la reconstrucción futbolística tras un 2025 que dejó sabor amargo, en Núñez se cocina un anuncio que apunta alto y mira a largo plazo: el Monumental volverá a transformarse. La dirigencia planea oficializar en las próximas semanas una nueva fase de obras que incluirá el techado del estadio y una ampliación de su capacidad, en lo que sería otro salto histórico para la casa del Más Grande.

Según reveló el periodista Gustavo Yarroch en Radio La Red, el anuncio se realizaría entre fines de enero y comienzos de febrero, con River ya en competencia en el Torneo Apertura. Hoy el Monumental cuenta con una capacidad de 85.018 espectadores, la mayor de Sudamérica, pero el proyecto que maneja el club apunta todavía más alto: el objetivo es rozar -o incluso superar- los 100 mil lugares, cifra que lo ubicaría entre los estadios más grandes del mundo a nivel futbolístico. Un dato clave es que, de concretarse, las obras no obligarían al equipo a mudar su localía.

El techado y la ampliación del estadio forman parte de los ejes centrales de la gestión encabezada por Stefano Di Carlo, presidente desde noviembre pasado. Incluso antes de asumir, el dirigente ya había puesto el proyecto sobre la mesa como una señal de continuidad y crecimiento institucional. En octubre, en una charla con Clarín, había remarcado la necesidad de sostener una visión de largo plazo, más allá de los vaivenes deportivos, y había dejado en claro que el desarrollo del Monumental no se piensa solo desde el cemento, sino también desde la identidad futbolera y popular del club.

Di Carlo recordó que cuando la actual conducción tomó las riendas en 2013, el estadio tenía una capacidad habilitada para poco más de 61 mil personas y arrastraba el desgaste lógico de décadas sin grandes intervenciones. Hoy, convertido en el estadio más moderno y grande del continente, River va por otro paso ambicioso. El mensaje es claro: mientras el equipo busca recuperar protagonismo en la cancha, el club sigue apostando fuerte a una infraestructura que acompañe su historia y su convocatoria masiva.