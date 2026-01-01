Del baile del Dibu al mate de Otamendi: así recibieron el 2026 las figuras de la Selección

El 2026 ya está en marcha y para los jugadores de la Selección argentina no es un año más. Con la Finalíssima y el Mundial en el horizonte, los campeones del mundo despidieron el 2025 y recibieron el nuevo año lejos de las canchas, pero muy cerca de sus afectos. Como ya es habitual, las redes sociales funcionaron como una ventana a la intimidad de cada festejo.

Uno de los primeros en compartir su balance fue Rodrigo De Paul, quien publicó una imagen junto a Lionel Messi desde Miami. En su mensaje, el mediocampista habló de un año que le dejó paz, crecimiento personal y cercanía con las personas que ama, y aseguró que encara el 2026 con entusiasmo y adrenalina.

Entre los festejos más comentados estuvo el de Emiliano “Dibu” Martínez. A través de las historias que compartió su esposa Mandinha, se pudo ver al arquero campeón del mundo disfrutando de una verdadera fiesta familiar, con juegos, karaoke, baile y risas, en una celebración distendida que rápidamente se volvió viral.

Muy distinto fue el comienzo de año de Valentín Barco. El ex Boca, hoy figura del Racing Estrasburgo, recibió el 2026 en Francia junto a su pareja Yaz Jaureguy y su hija recién nacida, Gemma. La reunión familiar tuvo un momento especial con la suelta de globos blancos al cielo, una imagen cargada de emoción que también fue replicada por otros futbolistas presentes, como Joaquín Panichelli.

Lautaro Martínez optó por un saludo sencillo y directo. Con una foto junto a Agustina Gandolfo, el delantero se limitó a desear un feliz año nuevo, reflejando el perfil bajo que suele mostrar fuera del campo de juego.

Alexis Mac Allister fue uno de los que más se explayó. En un extenso mensaje, el mediocampista del Liverpool hizo un repaso por un año atravesado por emociones intensas, desafíos y sueños cumplidos. Agradeció especialmente a su familia y le dedicó unas palabras a su hija Alaia, protagonista de una de las postales más emotivas.

Enzo Fernández también eligió un festejo íntimo. El capitán del Chelsea compartió un álbum de fotos junto a Valentina Cervantes y sus hijos, Benjamín y Olivia, acompañado por un mensaje de gratitud y fe, destacando los aprendizajes y momentos inolvidables que le dejó el 2025.

Leandro Paredes puso el foco en los afectos desde Roma. El volante agradeció por un año lleno de gente querida y expresó la ilusión de seguir cumpliendo objetivos en lo que viene. En la misma línea, Nicolás Tagliafico celebró en Francia con una cena tranquila junto a Caro Calvagni y sus perros, ya con la mente puesta en el pronto regreso a la competencia.

Nicolás Otamendi mostró su costado más profesional: su primera imagen del 2026 fue tomando mate en el centro de entrenamiento del Benfica, anticipando un año con poco descanso. Lisandro Martínez, el Cuti Romero, Marcos Senesi, Nico González, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y otros integrantes del plantel también compartieron postales familiares, brindis y mensajes de agradecimiento.

La imagen más viral de la jornada, sin embargo, fue la del entrenador Lionel Scaloni. Vecinos de Pujato lo filmaron recibiendo el Año Nuevo en la vereda de su casa, junto a sus padres, en una escena simple y cercana que despertó miles de reacciones en redes.

@PujatoDigitalOk pic.twitter.com/QRaN18AdTK — Diario La Capital (@lacapital) January 1, 2026

Mientras el calendario avanza y los primeros compromisos oficiales se acercan, los campeones del mundo comenzaron el 2026 recargando energías, rodeados de familia y amigos, con la ilusión intacta de volver a festejar con la camiseta argentina.