jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De campeones a familia

Del baile del Dibu al mate de Otamendi: así recibieron el 2026 las figuras de la Selección

Con fiestas familiares, cenas tranquilas y gestos que se volvieron virales, los jugadores de la Albiceleste mostraron en redes cómo celebraron Año Nuevo, en la antesala de una temporada cargada de desafíos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El 2026 ya está en marcha y para los jugadores de la Selección argentina no es un año más. Con la Finalíssima y el Mundial en el horizonte, los campeones del mundo despidieron el 2025 y recibieron el nuevo año lejos de las canchas, pero muy cerca de sus afectos. Como ya es habitual, las redes sociales funcionaron como una ventana a la intimidad de cada festejo.

Lee además
nahuel flores, el sanjuanino que encontro en el fisicoculturismo una forma de vida
Sueño de llegar

Nahuel Flores, el sanjuanino que encontró en el fisicoculturismo una forma de vida
¿sebastian villa a river?: el supuesto pedido de gallardo y un rumor que empieza a tomar fuerza en nunez
¿Será?

¿Sebastián Villa a River?: el supuesto pedido de Gallardo y un rumor que empieza a tomar fuerza en Núñez

Uno de los primeros en compartir su balance fue Rodrigo De Paul, quien publicó una imagen junto a Lionel Messi desde Miami. En su mensaje, el mediocampista habló de un año que le dejó paz, crecimiento personal y cercanía con las personas que ama, y aseguró que encara el 2026 con entusiasmo y adrenalina.

image

Entre los festejos más comentados estuvo el de Emiliano “Dibu” Martínez. A través de las historias que compartió su esposa Mandinha, se pudo ver al arquero campeón del mundo disfrutando de una verdadera fiesta familiar, con juegos, karaoke, baile y risas, en una celebración distendida que rápidamente se volvió viral.

AQOwzGpVVg-8sQ25uifexcn49T_2AI9JuqP21RY6ulPujHIk6xddFedk8MqDfrLE3NwjnYYTwKk84212DUfVpxhL5llnzZ2-
image

Muy distinto fue el comienzo de año de Valentín Barco. El ex Boca, hoy figura del Racing Estrasburgo, recibió el 2026 en Francia junto a su pareja Yaz Jaureguy y su hija recién nacida, Gemma. La reunión familiar tuvo un momento especial con la suelta de globos blancos al cielo, una imagen cargada de emoción que también fue replicada por otros futbolistas presentes, como Joaquín Panichelli.

Lautaro Martínez optó por un saludo sencillo y directo. Con una foto junto a Agustina Gandolfo, el delantero se limitó a desear un feliz año nuevo, reflejando el perfil bajo que suele mostrar fuera del campo de juego.

image

Alexis Mac Allister fue uno de los que más se explayó. En un extenso mensaje, el mediocampista del Liverpool hizo un repaso por un año atravesado por emociones intensas, desafíos y sueños cumplidos. Agradeció especialmente a su familia y le dedicó unas palabras a su hija Alaia, protagonista de una de las postales más emotivas.

image

Enzo Fernández también eligió un festejo íntimo. El capitán del Chelsea compartió un álbum de fotos junto a Valentina Cervantes y sus hijos, Benjamín y Olivia, acompañado por un mensaje de gratitud y fe, destacando los aprendizajes y momentos inolvidables que le dejó el 2025.

image

Leandro Paredes puso el foco en los afectos desde Roma. El volante agradeció por un año lleno de gente querida y expresó la ilusión de seguir cumpliendo objetivos en lo que viene. En la misma línea, Nicolás Tagliafico celebró en Francia con una cena tranquila junto a Caro Calvagni y sus perros, ya con la mente puesta en el pronto regreso a la competencia.

Nicolás Otamendi mostró su costado más profesional: su primera imagen del 2026 fue tomando mate en el centro de entrenamiento del Benfica, anticipando un año con poco descanso. Lisandro Martínez, el Cuti Romero, Marcos Senesi, Nico González, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y otros integrantes del plantel también compartieron postales familiares, brindis y mensajes de agradecimiento.

image
image
image
image
image

La imagen más viral de la jornada, sin embargo, fue la del entrenador Lionel Scaloni. Vecinos de Pujato lo filmaron recibiendo el Año Nuevo en la vereda de su casa, junto a sus padres, en una escena simple y cercana que despertó miles de reacciones en redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/2006704861073596685?s=20&partner=&hide_thread=false

Mientras el calendario avanza y los primeros compromisos oficiales se acercan, los campeones del mundo comenzaron el 2026 recargando energías, rodeados de familia y amigos, con la ilusión intacta de volver a festejar con la camiseta argentina.

Temas
Seguí leyendo

Otro soldado del ascenso que dice adiós: "Sepan que fui muy feliz"

Video: Changuito Zeballos visitó su pueblo y fue recibido con regalos

El enduro sanjuanino ruge fuerte en el plano nacional e internacional

Video: el tremendo golazo de Enzo Fernández para el empate del Chelsea

Con Fabricio Pérez en la mesa, presentaron la XXXII edición del Mundialito de Trinidad

Huarpes, el campeón del futsal sanjuanino: su historia, el impulso del gran 'Bachi' y las coronas que sumó en 16 años

"Hay que tener paciencia": así se presentó el técnico de Sportivo Desamparados

Unión sumó jerarquía y goles para la instancia final del Regional Amateur: quiénes son

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nahuel flores, el sanjuanino que encontro en el fisicoculturismo una forma de vida
Sueño de llegar

Nahuel Flores, el sanjuanino que encontró en el fisicoculturismo una forma de vida

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Así quedó el auto que ardió.
Siniestro

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Te Puede Interesar

Las imágenes de Yoselí, víctima del femicidio el 1 de enero de 2022. video
Efeméride

A 4 años del femicidio de Yoselí en Sarmiento, el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana
Comando Urbano

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa
¡El primer milagro del 2026!

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026
En el Rawson

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026