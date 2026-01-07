¿Piojos enamorados? Vinculan a Ciro Martínez con la bajista Luli Bass

El regreso de Los Piojos a los escenarios no solo trajo emoción y nostalgia para sus fanáticos, sino también un fuerte rumor que sacude el ambiente del rock nacional: Ciro Martínez estaría en pareja con Luciana Valdés, más conocida como Luli Bass, la bajista que se sumó a la banda en esta nueva etapa.

La información fue revelada por la periodista Fernanda Iglesias durante el programa Puro Show (Eltrece), donde aseguró que el vínculo amoroso entre ambos músicos se habría iniciado hace aproximadamente un año, aunque hasta ahora se habría mantenido en estricta reserva.

Quién es Luli Bass

Luli Bass tiene 35 años, es bajista profesional y fue elegida por Ciro para reemplazar al histórico Micky Rodríguez, en medio del reencuentro de la banda tras más de una década sin presentaciones conjuntas. Su irrupción en Los Piojos no pasó desapercibida y, según indican diversas fuentes, la química musical entre ella y Ciro habría trascendido los límites del escenario.

De acuerdo con Iglesias, Luli estaba casada con el baterista Heber Vicente al momento de integrarse a la banda. Sin embargo, luego de acercarse a Ciro y según estas versiones, decidió poner fin a su matrimonio e iniciar una relación sentimental con el líder de Ciro y Los Persas.

¿Amor confirmado?

Pese a la creciente circulación de la noticia en medios de espectáculos y redes sociales, ni Ciro ni Luli han hecho declaraciones públicas sobre su supuesta relación. Tampoco se han mostrado juntos en situaciones íntimas fuera del ámbito musical, lo que mantiene el misterio y alimenta aún más las especulaciones.

En paralelo, algunos comentarios en redes sociales también han hecho foco en la diferencia de edad entre ambos artistas: Ciro tiene 56 años, veinte más que Luli. No obstante, para los seguidores de la banda, lo más importante sigue siendo el regreso a los escenarios y la potencia que la nueva formación demostró en sus últimas presentaciones.

Un regreso con fuerza... y con historia

El rumor surge en un momento de alto perfil para la banda: Los Piojos oficializaron su regreso en 2024 y realizaron varios shows multitudinarios que marcaron el reencuentro con su público. La presencia de Luli Bass renovó la estética del grupo y le dio un aire fresco a los clásicos que marcaron a toda una generación.

Mientras la música vuelve a sonar y la banda se afianza en esta nueva etapa, el supuesto romance entre Ciro y su bajista suma un condimento extra a la historia de uno de los grupos más emblemáticos del rock argentino.

