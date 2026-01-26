lunes 26 de enero 2026

Investigación

Presunto abuso en una juntada de amigos en Caucete: hay un detenido, ¿quién es?

El aprehendido tiene 42 años y lo atraparon a las horas de la denuncia hecha en CAVIG. Qué pasará con la causa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que personal policial detuvo al presunto ultrajador. Se trata de un hombre de 42 años, identificado como R.G.; el cual se encuentra a disposición de la Justicia sanjuanina.

Su nombre completo no se ha dado a conocer ya que fuentes judiciales expresaron que se estaba estudiando a fondo la causa para confirmar cómo fueron los hechos y si hay prueba suficiente para achacarle el delito a este hombre que ahora se encuentra privado de su libertad.

La primera información que trascendió en medios de Cautete es que la intervención inicial se produjo luego de un llamado al sistema de emergencias por una mujer que se encontraba descompensada y con convulsiones. Una ambulancia acudió al lugar, se la estabilizó y se dispuso su traslado al Hospital César Aguilar para una evaluación clínica. En este lugar, la mujer contó había sido abusada.

Sobre dónde ocurrió este ultraje se supo que pasó en la casa donde se desarrollaba una reunión social en la que participaban varias personas y se consumían bebidas alcohólicas. En ese contexto, una de las mujeres presentes comenzó a sentirse mal luego de ingerir una bebida que, según relató posteriormente, tenía un sabor extraño.

Siempre en base a su testimonio, la mujer se dirigió al baño y allí sufrió una descompensación que derivó en la pérdida de conocimiento y convulsiones, situación que alertó al resto de los presentes y motivó el pedido de asistencia médica.

Temas
