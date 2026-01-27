Vuelta a San Juan 2026: llueve en la contrarreloj que une Zonda con Ullum

La Vuelta a San Juan 2026 entra en una jornada clave. Este martes 27 de enero se corre la Etapa 4, una contrarreloj individual que promete empezar a ordenar la clasificación general y poner a prueba a los principales candidatos al título. En medio de la carrera, la lluvia se hizo presente en Punta Negra, Ullum.

La actividad se desarrolla en el departamento Zonda, que largó a las 15:30 horas. El recorrido es de aproximadamente 12,5 kilómetros, con un trazado que combina velocidad en los primeros tramos y un exigente ascenso final hasta el Mirador de Punta Negra, por Ruta Interlagos.

La prueba no cuenta con metas sprint ni metas de montaña, ya que se trata de un esfuerzo individual, donde cada ciclista buscará marcar el mejor tiempo posible frente al cronómetro.

Tras las primeras etapas de la competencia, el sanjuanino Nicolás Tivani, del equipo Municipalidad de Pocito, continúa al frente de la clasificación general y tendrá este martes un desafío determinante para sostener la malla líder ante rivales directos.

La 41ª edición de la Vuelta a San Juan se disputa desde el viernes 23 de enero y se extenderá hasta el domingo 1 de febrero, con un total de nueve etapas más un prólogo. La competencia reúne a ciclistas de las categorías Sub 23 y Elite, con presencia de equipos locales, nacionales e internacionales.

El evento es organizado por el Pedal Club Olimpia, cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte y la Agencia Deportes San Juan, y es fiscalizado por la Federación Ciclista Sanjuanina.