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Gran paso

El Aston Villa de Dibu Martínez ganó, goleó y ya tiene un pie en la semi de la Europa League

El equipo del campeón del mundo se impuso 3-1 frente a Bologna y buscará definir la serie en Birmingham.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Aston Villa dio un paso firme este jueves en Italia al imponerse por 3-1 a Bologna en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. El conjunto inglés se apoyó en un doblete del delantero Ollie Watkins y en una actuación sobresaliente del arquero argentino Emiliano Martínez, figura clave con varias intervenciones decisivas, para sacar una ventaja importante de cara a la revancha en Birmingham. El equipo dirigido por el español Unai Emery mostró eficacia en los momentos justos y se llevó un triunfo que lo deja bien posicionado en la serie.

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El encuentro tuvo como uno de sus puntos altos la labor de Dibu Martínez, quien respondió con solvencia cada vez que fue exigido, incluyendo una atajada de gran dificultad ante un remate que se colaba en el ángulo. En ataque, Watkins fue determinante: convirtió dos goles y capitalizó al máximo las oportunidades que se le presentaron en una noche donde la contundencia marcó la diferencia.

El conjunto italiano salió decidido a imponer condiciones desde el inicio, con presión alta y dominio de la posesión. Si bien la primera ocasión clara fue para Aston Villa a los 11 minutos, los Rossoblù lograron someter durante gran parte del primer tiempo a un rival que no encontraba los caminos para hacerse dueño del balón.

Bologna llegó incluso a festejar la apertura del marcador. A los 26 minutos, una gran acción individual de Rowe culminó con una definición del argentino Santiago Castro, que en primera instancia fue convalidada por la tecnología de línea de gol. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el tanto subiría al marcador, la jugada fue anulada por una posición adelantada milimétrica, lo que generó frustración en el conjunto local.

Como suele ocurrir en el fútbol, la falta de eficacia se paga caro. Y el equipo de Emery no dejó pasar su oportunidad. Tras un tiro de esquina, en el que el arquero Ravaglia calculó mal en su salida, Konsa conectó de cabeza con el arco libre para poner el 1-0. El golpe fue especialmente duro para el Bologna, que lo sufrió a apenas dos minutos del descanso. La bronca quedó reflejada en su entrenador, Vincenzo Italiano, visiblemente molesto al retirarse hacia los vestuarios.

El inicio del complemento no cambió la tendencia negativa para los locales. Apenas cinco minutos después de la reanudación, un error en la salida desde el fondo fue aprovechado por Watkins, que definió con precisión entre las piernas del arquero para ampliar la ventaja. Otro impacto anímico del que el conjunto italiano no logró recuperarse.

La segunda mitad se desarrolló de manera más equilibrada, con un Bologna que insistió y generó situaciones para descontar.

Finalmente, el premio llegó en el minuto 90, cuando Rowe, uno de los más activos en ataque, encontró el gol y renovó la ilusión del equipo local.

No obstante, cuando el partido se extinguía, Aston Villa volvió a golpear. En tiempo de descuento, tras otro tiro de esquina, Watkins apareció nuevamente para sellar el 3-1 con un remate a quemarropa, cerrando así una noche redonda en lo personal y clave para su equipo.

Ambos clubes persiguen el objetivo de conquistar por primera vez la Europa League, mientras que Emery aspira a ampliar su notable palmarés en la competencia, que ya ganó en cuatro ocasiones. La serie se definirá en Villa Park, donde Aston Villa intentará hacer valer la diferencia obtenida como visitante.

Bologna, por su parte, no pudo hacerse fuerte en su estadio —un escenario histórico inaugurado en 1927 y reconocido por su arquitectura y tradición—, pero buscará revertir la historia en Inglaterra frente a un rival que llega con confianza y ventaja.

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