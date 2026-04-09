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Danza Teatro

Una treintena de Mujeres Audaces vuelven a escena con un show futurista

Desde hace 21 años, más de cien mujeres adultas, sin experiencia previa, se animaron a actuar, cantar y bailar, de puro audaces que son. Este elenco sigue cambiando vidas desde el escenario, y esta vez lo hace con la obra: Tupé, siempre dirigidas por la profe Andrea Pereyra Baisen.

Por Myriam Pérez
MUJERES1

Era un sábado de mayo de 2005, quizá una mañana fría, y sólo 3 mujeres se habían reunido para iniciar esta propuesta. Han pasado decenas de audaces con ganas de encontrar un motivo para divertirse, pasar el tiempo o simplemente tener una actividad entretenida que terminó siendo un propósito de vida. Esta vez suben a escena 30 mujeres dirigidas por la Profesora Andrea Pereyra Baisen, directora del Ballet desde el día cero. Se trata de Tupé, una nueva obra que lleva a un mundo donde las "Mujeres Audaces" (tal el nombre del elenco) se han extinguido y la expresión artística está prohibida para todo ser humano.

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Esta pieza de danza teatro que se podrá ver el 24, 25 y 26 de abril a las 21 en el Teatro Sarmiento, relata el largo camino de las Mujeres que “hoy y para siempre caracterizarán a las generaciones que han sido testigo, manteniendo vivo el espíritu de esta comunidad”, dice Andrea.

Con un elenco de 30 artistas en escena, coreografías de jazz, contemporáneo, danzas de salón, entre otras, las Mujeres Audaces muestran el futuro.

“Durante estos 21 años han pasado más de 130 mujeres por las clases y la mayoría sigue siendo parte de esta comunidad a pesar de no continuar con la actividad. El instituto que yo tenía cerro en diciembre de 2017 y junto con este cierre, las clases de las Mujeres y las actividades del Ballet también cesaron. En agosto de 2018 volvimos a reunirnos y durante la pandemia nos las arreglamos para mantenernos en actividad, tanto en la virtualidad como en la clandestinidad”, cuenta Andrea, la responsable de todo un movimiento que ya tiene dos décadas en su haber.

Si es por anécdotas, seguro que sobran como las ganas de convertirse en estrellas más allá de la profesión que cada una ejerce o ejerció. Una verdadera terapia.

“Cada uno de los proyectos que nos proponemos es un viaje lleno de aventuras y momentos únicos, muy difícil de explicar. Cada una de las actividades -clases, puesta coreográfica, recaudar dinero, confección y prueba de trajes, ensayos, producciones de fotos y video, venta de entradas, notas periodística-, todo contiene una anécdota, afianza vínculos y guarda un significado muy importante”, confirma la directora.

Un detalle nada menor es que todas las obras que han presentado durante todos estos años han transcurrido al mismo tiempo que transcurría sus vidas. Así fue que todas participaron y participan de nacimientos, egresos, casamientos, enfermedades, fallecimientos, separaciones, mudanzas, nidos vacíos y todo lo uno se pueda imaginar. “Son cosas que se traen a la clase, que se comparten y que por un rato pueden quedar suspendidas en el aire mientras nos dedicamos a desentrañar un paso de danza. Para luego volver a encargarnos cuando termina la clase”, relata con tanto cariño como el que se tienen estas mujeres que han sabido transformar los años en nuevas y exquisitas experiencias.

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