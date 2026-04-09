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Tribunal de Impugnación

Un juez ratificó la prisión preventiva del conductor que se cruzó de carril y mató a un ciclista en Médano de Oro

La defensa pidió la libertad del imputado por su estado de salud, pero el magistrado sostuvo que ese planteo debe realizarse ante la jueza de primera instancia y confirmó la detención.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Sergio Núñez, el imputado en la tragedia vial.

Este es Sergio Núñez, el imputado en la tragedia vial.

El conductor que atropelló y mató a un ciclista en Médano de Oro en marzo último continuará detenido con prisión preventiva. Si bien su defensa solicitó la libertad del imputado por cuestiones de salud, un juez de impugnación ratificó la medida de coerción al considerar que ese planteo debe realizarse ante la jueza de primera instancia.

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La resolución se conoció este jueves, durante una audiencia en la que se trató el pedido de revisión de la prisión preventiva que pesa sobre Sergio José Núñez, propietario de la camioneta que embistió y provocó la muerte de Segundo Ramón Peña el 4 de marzo pasado. La abogada María Filomena Noriega -que reemplazó al defensor que tenía anteriormente- argumentó que el conductor presenta serios problemas de salud y, en función de ello, solicitó su excarcelación o, en su defecto, una medida de coerción más morigerada.

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El fiscal de impugnación, Daniel Galvani, sostuvo que debía mantenerse la prisión preventiva y volvió a citar los antecedentes de Núñez, quien ya cuenta con una condena previa de un año por otro hecho.

Por su parte, el juez de impugnación, Renato Roca, no rechazó la presentación de la defensa por improcedente, pero remarcó que la documentación médica presentada no puede ser analizada en esta instancia, ya que no formó parte del recurso original y corresponde ser evaluada por la jueza Mónica Lucero, quien intervino en primera instancia.

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El fiscal Daniel Galvani, quien intervino en esta instancia.

El fiscal Daniel Galvani, quien intervino en esta instancia.

El magistrado consideró que la resolución dictada el 6 de marzo se encuentra debidamente fundada, que la defensa no logró cuestionar de manera concreta sus argumentos y que la prisión preventiva resulta una medida razonable y necesaria para garantizar el proceso, especialmente ante el riesgo de fuga. Por ello, resolvió confirmar la detención de Núñez, aunque dejó abierta la posibilidad de que la medida sea revisada en la instancia correspondiente.

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La abogada defensora María Filomena Noriega.

La abogada defensora María Filomena Noriega.

El hecho ocurrió en la mañana del 4 de marzo, alrededor de las 6:30, sobre calle Alfonso XIII, entre calles 11 y 12, en Médano de Oro. Por allí circulaba Segundo Ramón Peña, de 82 años, cuando fue embestido de frente por la camioneta conducida por Núñez, quien invadió el carril contrario tras cruzar la doble línea amarilla. El impacto fue de tal violencia que el ciclista sufrió heridas gravísimas y, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, falleció minutos después.

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El juez de impugnación Renato Roca.

El juez de impugnación Renato Roca.

Dos días más tarde, el 6 de marzo, se realizó la audiencia de formalización ante la jueza Lucero, donde el conductor fue imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por dos meses, al considerar la gravedad del hecho y los antecedentes del imputado, planteo que fue admitido por la magistrada, quien ordenó su detención.

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