El fútbol sanjuanino, ¿muy lejos de que los jugadores gays puedan salir del clóset?

El fútbol argentino tuvo en los últimos días un sacudón poco habitual a partir del caso de Ignacio Lago, ex Verdinegro y ahora jugador de Colón de Santa Fe, quien decidió presentar públicamente a su novio y compartir su historia en un programa de streaming partidario del Sabalero. "Es un amor irracional", expresó, en un testimonio que marcó un antes y un después y puso el tema en agenda dentro de un ambiente históricamente hermético. Tiempo de San Juan realizó un sondeo por los vestuarios del fútbol sanjuanino y en un off, jugadores referentes y hasta técnicos se animaron a opinar.

Quién es Ex Verdinegro, pieza clave y goleador: el paso por San Juan de Ignacio Lago, el jugador de Colón que presentó a su novio

Si bien algunas voces reconocen avances en comparación con años anteriores, la mayoría admite que el cambio de fondo todavía está lejos. El peso del vestuario, la presión del entorno y el miedo al rechazo siguen siendo factores determinantes. La palabra de los protagonistas:

Entre avance y resistencia:

- "Creo que en líneas generales estamos medio lejos que se salga del clóset porque hay mucha gente que sigue viviendo en los tiempos de antes y no logra asumir o aceptar que ya hoy es todo normal y son decisiones individuales de cada persona por más que te guste o no. Considero que en gran parte no hemos avanzado en ese sentido como sociedad".

Años luz:

-"Creo que en San Juan y otras provincias se juzga mucho la personalidad de la otra persona, pasa también en el femenino, cuando hay una noticia como pasó el otro día con el jugador de Colón de Santa Fe. Hablan muy mal y como que es imposible que pase en esta disciplina, hay mucha diferencia en cuanto al comportamiento o pensamiento con otra persona, si comparamos con otros países donde el fútbol es igual pero el trato es muy distinto. Cada uno tiene la posibilidad de elegir y ser como desee y tenemos que respetarlos. No podemos estar juzgando a nadie por ser como es y el fútbol de San Juan está muy lejos de aceptar esto".

Una generación que empuja:

-"No solo en San Juan, sino a nivel mundial es una barrera difícil de romper por los prejuicios históricos del ambiente. Pero creo que las nuevas generaciones están creciendo con otra apertura mental, formados en una sociedad con leyes de matrimonio igualitario e identidad de género más consolidadas. Por lo cual, ellos pueden ser puente para ir evolucionando en ese aspecto cada vez más".

Falta de confianza:

-"En San Juan el fútbol todavía es muy de barrio, con una cultura bastante pícara y tradicional, y eso hace que a algunos jugadores les cueste sentirse cómodos para hablar abiertamente de su orientación sexual. Seguramente hay más de los que se ven, pero no todos se animan a dar ese paso. Cada vez se toma con más naturalidad".

Una realidad que todavía se tapa:

-"En la historia de este deporte son muy pocos los casos, creo que no más de 10, que se hicieron público y como técnico hay que estar preparado para una caso así. Creo que si en San Juan hay está muy encapsulado y no veo que haya ningún problema para que practiquen tranquilamente el fútbol".

Todavía cuesta:

-"Para mí está muy lejos, porque el fútbol sanjuanino es muy machista todavía, imagínate que cuesta integrar las mujeres árbitros todavía"

Entre el apoyo y los prejuicios:

-"A mí me pareció muy bueno lo que hizo el jugador de Colón, aunque sea muy difícil de aceptar por ahí por el ambiente, más que nada por la gente mayor, ya que los jóvenes lo tienen más adquirido, gracias a Dios. Y acá en San Juan, ojalá no esté muy lejos, que si hay una situación similar que pase. Es algo que ya tiene que dejar de verse como algo tan tabú, porque es algo que ha existido toda la vida y no tenemos que hacer pasar mal a la gente que se está escondiendo. Sería bueno que si pasa en San Juan, que se sepa y le demos el apoyo".