jueves 9 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Ander Herrera, sin pelos en la lengua y picante con los hinchas de River: "En su campo hay muchos tiktokers"

El mediocampista español se metió de lleno en la pica del fútbol argentino y marcó diferencias entre las dos hinchadas más grandes del país. En una entrevista, aseguró que en La Bombonera se vive una esencia más tradicional, mientras que en el Monumental lo viven de otra manera. El video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En diálogo con el programa 'Somos el Boro', Ander Herrera analizó con mirada externa una de las rivalidades más intensas del continente y no esquivó la comparación entre Boca y River. En ese marco, señaló que en la cancha del Xeneize "se respeta mucho más al hincha de toda la vida, al abuelo, al hijo y al nieto", destacando una atmósfera donde, según su percepción, se prioriza la tradición por sobre otras cuestiones.

Lee además
boca se hizo gigante en chile, vencio a la u catolica y arranco feliz el sueno copero
Fútbol internacional

Boca se hizo gigante en Chile, venció a la U Católica y arrancó feliz el sueño copero
rosario central igualo sin goles con independiente del valle en la copa libertadores 2026
Fútbol

Rosario Central igualó sin goles con Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2026
image

Del otro lado, el español apuntó a un cambio en la tribuna de River, donde afirmó que la presencia de contenidos digitales modifica la experiencia del estadio. En ese sentido, sostuvo que en el Monumental "hay muchos tiktokers e influencers", algo que -según dijo- se transforma en parte de las cargadas entre hinchadas en el marco de la histórica rivalidad.

Finalmente, Herrera resumió su mirada sobre el fútbol argentino desde la experiencia en ambos estadios, destacando la identidad y la forma de vivir cada partido como un rasgo central de la cultura local, en una 'pica' que trasciende fronteras y sigue alimentando uno de los clásicos más intensos del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2042354638083486040&partner=&hide_thread=false

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El encuentro, que corresponde a la 15° jornada, se disputará el domingo 19 de abril a las 17hs en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Temas
Seguí leyendo

Orgullo sanjuanino: Manuel Cuneo integra la lista de Los Pumitas y jugará el Rugby Championship M20

El Aston Villa de Dibu Martínez ganó, goleó y ya tiene un pie en la semi de la Europa League

El fútbol sanjuanino, ¿muy lejos de que los jugadores gays puedan salir del clóset?

El día que Argentina enfrentó a Honduras en el Bicentenario y Messi terminó en una clínica sanjuanina

Confirmaron cuáles serán los últimos amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Confirmado: van a haber tres árbitros argentinos en un Mundial por primera vez

Ingresos, entradas y más: todo lo que tenés que saber para vivir este fin de semana en "El Zonda"

El video viral de un fiscal sanjuanino en una favela de Brasil: posó con la camiseta de Desamparados y estalló TikTok

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el video viral de un fiscal sanjuanino en una favela de brasil: poso con la camiseta de desamparados y estallo tiktok
Redes

El video viral de un fiscal sanjuanino en una favela de Brasil: posó con la camiseta de Desamparados y estalló TikTok

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena
Justicia Federal

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena

Imagen del ave que fue confundido con un pichón de cóndor.
Mundo animal

Intentaban rescatar a un pichón de cóndor andino y se llevaron una sorpresa

El ministro Marcelo Lima, miembro de la Corte de Justicia de San Juan.
No se salva nadie

Un ministro de la Corte de Justicia de San Juan fue víctima de un robo en su casa quinta en Albardón

Vuelve la suelta de libros en San Juan: cuándo y dónde buscar ejemplares gratis
Propuesta

Vuelve la suelta de libros en San Juan: cuándo y dónde buscar ejemplares gratis

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo en el centro sanjuanino
Capital

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo en el centro sanjuanino

Te Puede Interesar

Más litros de vinos exportados, pero a menor precio: un escenario que impacta de lleno en provincias vitivinícolas como San Juan.
Cifras del INV

Vinos y mostos: suben fuerte las exportaciones, pero hay un dato que no acompaña

Por Elizabeth Pérez
Este es Sergio Núñez, el imputado en la tragedia vial.
Tribunal de Impugnación

Un juez ratificó la prisión preventiva del conductor que se cruzó de carril y mató a un ciclista en Médano de Oro

El fútbol sanjuanino, ¿muy lejos de que los jugadores gays puedan salir del clóset?
Silencio de vestuario

El fútbol sanjuanino, ¿muy lejos de que los jugadores gays puedan salir del clóset?

Ya podés escuchar el capítulo XXXIV de Relatos que no son cuentos de Historias del crimen en Spotify: el secuestro extorsivo y la ejecución del productor pocitano Peña Rivas
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXXIV de "Relatos que no son cuentos de Historias del crimen en Spotify: el secuestro extorsivo y la ejecución del productor pocitano Peña Rivas

La diputada Fernanda Paredes, dura con el Régimen Penal Juvenil: ¿Qué se rompió en la sociedad? video
Off the récord

La diputada Fernanda Paredes, dura con el Régimen Penal Juvenil: "¿Qué se rompió en la sociedad?"