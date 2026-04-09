Ander Herrera, sin pelos en la lengua y picante con los hinchas de River: "En su campo hay muchos tiktokers"
El mediocampista español se metió de lleno en la pica del fútbol argentino y marcó diferencias entre las dos hinchadas más grandes del país. En una entrevista, aseguró que en La Bombonera se vive una esencia más tradicional, mientras que en el Monumental lo viven de otra manera. El video.
En diálogo con el programa 'Somos el Boro', Ander Herrera analizó con mirada externa una de las rivalidades más intensas del continente y no esquivó la comparación entre Boca y River. En ese marco, señaló que en la cancha del Xeneize "se respeta mucho más al hincha de toda la vida, al abuelo, al hijo y al nieto", destacando una atmósfera donde, según su percepción, se prioriza la tradición por sobre otras cuestiones.
Del otro lado, el español apuntó a un cambio en la tribuna de River, donde afirmó que la presencia de contenidos digitales modifica la experiencia del estadio. En ese sentido, sostuvo que en el Monumental "hay muchos tiktokers e influencers", algo que -según dijo- se transforma en parte de las cargadas entre hinchadas en el marco de la histórica rivalidad.
Finalmente, Herrera resumió su mirada sobre el fútbol argentino desde la experiencia en ambos estadios, destacando la identidad y la forma de vivir cada partido como un rasgo central de la cultura local, en una 'pica' que trasciende fronteras y sigue alimentando uno de los clásicos más intensos del mundo.
El encuentro, que corresponde a la 15° jornada, se disputará el domingo 19 de abril a las 17hs en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.