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Confirmaron cuáles serán los últimos amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

La Albiceleste se medirá ante Honduras e Islandia en los días previos a su estreno en el Grupo J de la Copa del Mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La selección argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente. Estas regiones de los Estados Unidos cobijarán los últimos amistosos del vigente campeón del mundo antes de su estreno el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026, que también se celebrará en México y Canadá.

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La información fue confirmada por The Athletic, portal deportivo del diario The New York Times, y fue avalada por el periodista Gastón Edul, que trabaja en TyC Sports y está a cargo de la información de la Albiceleste para esa señal.

Las sedes de cada uno de los encuentros se destacan por ser dos de los recintos más emblemáticos del fútbol americano universitario en suelo estadounidense. De hecho, en el caso del Jordan-Hare Stadium, el encuentro contra Islandia será el primer duelo internacional en ese escenario en sus 87 años de historia, según precisó The Athletic. La fuente citada subrayó que el Kyle Field ya albergó el compromiso entre México y Brasil de junio de 2024, con una asistencia de 85.249 espectadores.

El director deportivo de Auburn, John Cohen, destacó la visita de la Celeste y Blanca a esa región a través de un comunicado: “Que los vigentes campeones de la Copa Mundial de la FIFA elijan Auburn como sede de su último partido antes de defender su título representa un logro extraordinario y una oportunidad increíble para el departamento de atletismo de Auburn y la Universidad de Auburn”. “Este partido atraerá la atención mundial y dará visibilidad a Auburn y a nuestra comunidad”, ponderó.

Por otro lado, el director deportivo de Texas A&M, Trev Alberts, valoró la visita del combinado nacional con Lionel Messi a la cabeza: “Esperamos con entusiasmo el regreso del fútbol internacional a Kyle Field, especialmente de cara a la Copa Mundial de este verano”.

“Este es un momento muy emocionante para el fútbol en todo el mundo, así como en el estado de Texas. Será una gran oportunidad para dar la bienvenida a aficionados de todas partes a nuestro campus y a uno de los estadios más prestigiosos del deporte universitario. Siempre buscamos impulsar la marca Texas A&M para ampliar su alcance e impacto global. Sabemos que organizar este tipo de eventos refuerza esta estrategia y nos permite seguir expandiendo nuestra presencia”, manifestó Alberts.

Agenda de la Selección Argentina

AMISTOSOS

Sábado 6 de junio de 2026: Argentina vs. Honduras (Kyle Field, Texas; horario a confirmar)

Martes 9 de junio de 2026: Argentina vs. Islandia (Jordan-Hare Stadium, Alabama; horario a confirmar)

FUENTE: Infobae

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