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Representante local

Orgullo sanjuanino: Manuel Cuneo integra la lista de Los Pumitas y jugará el Rugby Championship M20

El equipo argentino confirmó a sus mejores jugadores para enfrentar a Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda en el Nelson Mandela Bay Stadium en la competencia. El rugbier del San Juan Rugby es parte de la nómina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El seleccionado juvenil argentino, Los Pumitas, confirmó el plantel de 31 jugadores que representará al país en el Rugby Championship M20, el torneo que reunirá a las potencias del hemisferio sur desde el 27 de abril al 9 de mayo en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth, Sudáfrica. La competencia reunirá a los combinados de Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia bajo el sistema de todos contra todos, con tres fechas programadas. Manuel Cuneo, el sanjuanino de la nómina Albiceleste.

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Los Pumitas iniciarán su participación enfrentando a Sudáfrica el 27 de abril, luego se medirán ante Australia el 3 de mayo y cerrarán ante Nueva Zelanda el 9 de mayo. Este torneo sirve de antesala al Mundial M20, que también se disputará en Sudáfrica en junio y julio, lo que incrementa la exigencia y visibilidad para los juveniles argentinos.

El listado de convocados exhibe una marcada diversidad geográfica, con representantes de distintas uniones provinciales, lo que subraya el trabajo federal impulsado por la Unión Argentina de Rugby. El plantel realizará una última concentración en el Hindú Club de Buenos Aires, entre el 17 y el 20 de abril, antes de partir hacia Sudáfrica.

Plantel de Los Pumitas para el Rugby Championship M20:

  • Jeremy Annand (Belgrano Athletic – URBA)
  • Luciano Avaca (Tala RC – Unión Cordobesa de Rugby)
  • Bautista Benavides (Santa Fe – Unión Santafesina de Rugby)
  • Nicolás Cambiasso (Buenos Aires – URBA)
  • Basilio Cañas (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)
  • Fabrizio Cebron (Regatas – URBA)
  • Pedro Coll (Tigres RC – Unión de Rugby de Salta)
  • Manuel Cuneo (San Juan RC – Unión Sanjuanina de Rugby)
  • Tomás Dande (Huirapuca RC – Unión de Rugby de Tucumán)
  • Álvaro Degrati (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)
  • Benjamín Farías Cerioni (Universitario RC – Unión de Rugby de Tucumán)
  • Ramón Fernández Miranda (Hindú – URBA)
  • Manuel Gianantonio (Tala RC – Unión Cordobesa de Rugby)
  • Constantino Keller (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)
  • Benjamín Ledesma Arocena (SIC – URBA)
  • Franco Marizza (Paraná Rowing – Unión Entrerriana de Rugby)
  • Federico Narváez (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)
  • Benjamín Ordiz (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)
  • Joaquín Pascual Viale (Alumni – URBA)
  • Simón Pfister (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)
  • Agustín Ponzio (CRAI – Unión Santafesina de Rugby)
  • Juan Preumayr (Jockey – Unión de Rugby de Rosario)
  • Bautista Quiroga Miguens (CUBA – URBA)
  • Bautista Salinas Mallea (Los Tordos RC – Unión de Rugby de Cuyo)
  • Federico Serpa (Los Tordos RC – Unión de Rugby de Cuyo)
  • Jerónimo Sorondo (Belgrano Athletic – URBA)
  • Mateo Tanoni (Jockey – Unión de Rugby de Rosario)
  • Germán Tello Fredes (Marista RC – Unión de Rugby de Cuyo)
  • Federico Torre (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)
  • Laureano Valle (Mendoza RC – Unión de Rugby de Cuyo)
  • Ignacio Zabella (Universitario RC – Unión de Rugby de Rosario)

El posteo San Juan Rugby felicitando al jugador:

"Un logro enorme que refleja el trabajo, la dedicación y el camino que se construye desde nuestro club"

Embed - San Juan Rugby Club on Instagram: " ORGULLO SANJUANINO Manu Cuneo, fue confirmado en el plantel de Los Pumitas M20 que disputará el World Rugby U20 Championship en Sudáfrica Un logro enorme que refleja el trabajo, la dedicación y el camino que se construye desde nuestro club ¡Felicitaciones Manu! @manucuneo12"
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