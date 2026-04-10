Urquiza sacó la garra y se tomó revancha en Villa María

Urquiza consiguió un valioso triunfo fuera de casa al imponerse 60-57 frente a Unión Central de Villa María, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal de Básquet. En un partido parejo y con momentos adversos, el equipo sanjuanino mostró carácter para quedarse con una victoria que vale mucho en lo anímico.

El inicio fue favorable para las Panteras, que en su quinta presentación —tercera como visitante— salieron con decisión y orden. Con Federico Bustos como eje en la conducción y el aporte ofensivo de Fabricio Cabañas, Urquiza tomó rápidamente el control del juego. El primer cuarto cerró 20-16, con Emanuel Cabañas sumando en ataque y Gonzalo Bustos aportando intensidad para sostener la ventaja.

En el segundo parcial, el local reaccionó de la mano de Santiago Rosso, goleador del partido con 14 puntos, acompañado por Lautaro Escribano y Agustín Suárez. A pesar de la levantada, Urquiza mantuvo la diferencia y se fue al descanso largo arriba por 34-31, mostrando equilibrio en ambos costados de la cancha.

El tercer cuarto presentó complicaciones para los sanjuaninos. Pedro Amorós debió salir por doble técnica y Federico Bustos quedó fuera por acumulación de faltas, lo que afectó la rotación del equipo. Sin embargo, los dirigidos por Sergio Cabañas lograron sostener la ventaja, apoyados en su intensidad defensiva, y cerraron el parcial 51-44 a su favor.

En el último tramo, Urquiza atravesó una sequía ofensiva que le impidió ampliar la diferencia. Unión Central aprovechó los espacios y se acercó en el marcador, nuevamente con Rosso y Escribano como protagonistas. Pero en los momentos decisivos, el equipo sanjuanino respondió: Emanuel Cabañas y Facundo Bustos aportaron puntos clave, mientras que Matías Muñoz encestó un triple determinante para inclinar el juego.

Finalmente, Urquiza logró sostener la ventaja en el cierre y selló el triunfo por 60-57, logrando así su primera victoria en la competencia. Un resultado que le da aire y confianza de cara a lo que viene, ya que volverá a presentarse este viernes frente a Sparta, con un envión anímico renovado.