Violencia en Colombia: un hincha murió en un enfrentamiento tras el empate entre Junior y Palmeiras

La noche que debía ser de espectáculo por la Copa Libertadores terminó en tragedia. Un simpatizante perdió la vida tras una serie de enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del estadio en Cartagena, luego del empate 1-1 entre Junior y Palmeiras por la primera fecha del Grupo F, según confirmó la policía local.

El duelo se disputó en el Olímpico Jaime Morón León debido a que el escenario habitual del conjunto barranquillero está en refacción. Sin embargo, el traslado de sede no evitó los conflictos, que comenzaron incluso antes del arranque del encuentro. De acuerdo a lo publicado por El Tiempo, las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir en distintos puntos de la ciudad por choques entre facciones. El detonante habría sido un ataque contra los micros que transportaban a los hinchas visitantes.

Embed - El Universal on Instagram: " Los disturbios registrados antes y después del partido entre Palmeiras y Junior, que dejaron un hombre muerto, han generado rechazo total. Autoridades y ciudadanos condenan estos hechos, recordando que el fútbol debe ser un espacio de convivencia y no un escenario de violencia. La víctima fatal de estas riñas es Gabriel Acosta Navas tenía 32 años, laboraba como SISO (seguridad industrial y salud ocupacional) en esta ciudad y era uno de los líderes de la barra “Los Kuervos” en Cartagena, seguidora del club barranquillero de fútbol Atlético Junior. #Respeto #Intoleracia #Sucesos" View this post on Instagram

La situación se agravó tras el pitazo final. Grupos vinculados al club anfitrión volvieron a cruzarse con los del equipo rojiblanco, lo que derivó en una pelea abierta en plena vía pública. Las imágenes que circularon en redes sociales reflejaron la gravedad del episodio. Se observaron agresiones con elementos contundentes y armas blancas, en escenas de extrema violencia que generaron conmoción.

Uno de los registros más impactantes mostró el momento en que un hombre atacó a otro que estaba en el suelo. Desde la policía aseguraron que la víctima sufrió "varias heridas" con arma blanca. No hubo indicios de participación de simpatizantes del conjunto brasileño en los incidentes.

El caso vuelve a poner en foco un problema estructural. El fútbol colombiano arrastra numerosos antecedentes de violencia, con episodios similares registrados en distintas ciudades. Según relevamientos independientes, desde 2008 ya se contabilizan al menos 150 muertes vinculadas a hechos de este tipo, en un contexto donde no existen cifras oficiales consolidadas.