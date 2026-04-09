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Fútbol

Rosario Central igualó sin goles con Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2026

Central no pudo en Rosario con los ecuatorianos, que resistieron la última media hora con un jugador menos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Rosario Central empató 0-0 con Independiente del Valle de Ecuador en un partido en el que fue de menor a mayor y tuvo gran cantidad de ocasiones aunque le faltó efectividad, que disputaron esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la primera fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

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En un cotejo sin goles, la llegada más clara del local fue por parte del mediocampista Jaminton Campaz, a los 26 minutos del segundo tiempo, con un disparo con la cara externa del pie zurdo que se fue a escasos centímetros del segundo palo.

El conjunto ecuatoriano terminó con diez hombres por la expulsión de Junior Sornoza, a los 14 minutos del complemento.

Con la igualdad, el “Canalla” es tercero mientras que el elenco ecuatoriano se ubica segundo en la zona H, ambos con una unidad.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón visitará a Libertad de Paraguay, el miércoles 15 de abril a las 19:00 (horario argentino), mientras que el elenco ecuatoriano recibirá a la Universidad Central de Venezuela, el mismo día a partir de las 23:00.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los cuatro minutos, con una jugada colectiva que terminó en un remate lejano del volante Daykol Romero, el cual se desvió en un defensor y estuvo cerca de entrar por el palo izquierdo del arquero Jeremías Ledesma.

Dos minutos después, el atacante Alejo Véliz generó el primer ataque del local, con un derechazo bajo desde el borde del área que fue detenido, bajo sobre su poste derecho, por el guardameta Aldair Quintana.

El conjunto ecuatoriano volvió a generar peligro con otro disparo lejano a los nueve minutos, mediante un potente disparo de derecha del volante Jordy Alcívar, que hubiera entrado alto y por el caño derecho de Ledesma, que reaccionó a tiempo y pudo poner la mano para despejar al córner.

A los 14 minutos, el carrilero Layan Loor recibió sobre el costado izquierdo y disparó desde afuera del área, con un remate bajo y cruzado que volvió a requerir una respuesta de “Conan” Ledesma, que pudo desviar al tiro de esquina.

Seis minutos después, el exjugador de Newell’s Carlos González superó a ambos centrales del conjunto rosarino a pura potencia y remató cruzado desde la medialuna del área, con un tiro que se fue abriendo y pasó cerca del segundo palo.

Cuando iban 26 minutos, un centro desde la izquierda al segundo palo le llegó al extremo Enzo Giménez, que sacó un zurdazo de primera desde el límite del área chica, el cual salió muy al medio y pudo ser detenido por Aldair Quintana.

En 44 minutos, luego de una buena jugada individual del astro Ángel Di María, el mediocampista Vicente Pizarro recibió sobre la medialuna del área y sacó un zurdazo cruzado, que salió bajo y apenas ancho.

La primera del segundo tiempo fue del local, con un cabezazo de Véliz al borde del área chica, luego de un córner ejecutado por Di María, que increíblemente se fue desviado por el poste izquierdo de Quintana.

A los 10 minutos, un nuevo córner cabeceado por Véliz buscaba el segundo palo para que el defensor Ignacio Ovando lo empuje al gol, aunque al central le faltaron pocos centímetros para alcanzar la pelota, que se terminó yendo desviada.

Cuatro minutos después, Independiente del Valle se quedó con un jugador menos de manera insólita, con un manotazo del experimentado mediocampista Júnior Sornoza que impactó en la cara del defensor Ignacio Ovando.

En 24 minutos, Véliz giró a algunos metros del área, se puso de frente al arco y remató, con un disparo que se fue desviado por el primer palo.

Solo dos minutos más tarde, Campaz recibió por izquierda, enganchó hacia adentro y definió con la cara externa del pie zurdo, sacando un remate con efecto que se fue apenas al lado del segundo palo, ante un Quintana inmóvil.

Con tiempo cumplido de la segunda mitad, el mediocampista colombiano quiso sorprender con un remate desde el lado izquierdo del frente de ataque, que Quintana pudo desviar, en una noche fantástica en lo individual, sobre el ángulo derecho de su arco.

En el sexto minuto de descuento, luego de un centro que habilitó un cabezazo de Campaz, Quintana voló sobre su poste derecho y se quedó con el remate bajo.

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