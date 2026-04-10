Universitario busca afirmarse en el Torneo Provincial

Universitario retoma su participación en el Torneo Provincial con la confianza en alza tras el histórico triunfo conseguido en Tucumán. El equipo dirigido por Fernando Torcivia vuelve al ámbito local con el objetivo de sostener su rendimiento y dar un paso firme en la Copa Alberto Mugnos.

El oponente será Sporting Club Alfiles en un compromiso que puede marcar el rumbo inmediato del equipo. Universitario apunta a consolidarse en la segunda posición del certamen, en una tabla que lidera San Juan RC. En el antecedente más cercano, el quince de la Uni se impuso por 27 a 9 en condición de visitante, resultado que buscará repetir ante su gente.

El encuentro se disputará el sábado 11 de abril desde las 16hs. con el arbitraje de Cristian Bonilla. Será una nueva oportunidad para que el equipo reafirme su presente y continúe fortaleciendo su camino hacia la clasificación al Top 8 Oro del Regional Cuyano, competencia en la que participa de manera ininterrumpida desde hace nueve temporadas.

En paralelo, la intermedia también tendrá acción en una jornada con doble compromiso para el club. El segundo equipo visitará a San Juan RC B en Santa Lucía desde las 12.30 hs., bajo el arbitraje de Lucas Bonilla, en otro desafío que forma parte del desarrollo integral de la institución dentro del torneo.