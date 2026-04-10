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Vóley

UPCN, a todo o nada por el sueño de la décima corona: a qué hora juega y por dónde se puede ver

El equipo sanjuanino buscará quedarse con el tercer partido de la final, luego de sus victorias como visitante. El detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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UPCN afrontará este sábado el tercer partido de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, cuando reciba a Ciudad Vóley desde las 20 en su estadio. El equipo sanjuanino lidera la serie 2-0, luego de sus victorias como visitante, y buscará cerrar la definición para alcanzar su décima Liga Argentina.

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El encuentro se disputará en el estadio de UPCN, con entrada libre y gratuita, en una convocatoria abierta para acompañar esta instancia decisiva

Durante la semana, el plantel trabajó en aspectos técnicos y tácticos clave, con el objetivo puesto en sostener los niveles de juego frente a un rival exigente.

Se espera un buen marco de público en el estadio ubicado en General Acha 2550 Sur, con apertura de puertas desde las 18hs. A su vez, el partido será televisado por Fox Sports y podrá seguirse también por el canal de ACLAV en YouTube.

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