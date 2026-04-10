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Automovilismo

Todo listo: El Zonda se prepara para un fin de semana a pura velocidad con TC 2000, Top Race y Fórmula Nacional

Con autoridades provinciales, dirigentes de la categoría y pilotos, se dio lanzamiento a la segunda fecha que comienza este viernes 10 de abril. Todo el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este fin de semana se realizará en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello la segunda fecha de la temporada de TC 2000, acompañada por la segunda presentación del Top Race en el año, y la primera de la Fórmula Nacional, categoría de monopostos y jóvenes talentos.

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En la sala de prensa Dante Pantuso, del estadio Aldo Cantoni, se lanzó oficialmente este evento, conformando la mesa las siguientes autoridades: Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Pablo Tabachnik, secretario de Deporte, Pablo Aubone, presidente de la Agencia Deporte San Juan, Juan Robledo, interventor de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, y Alejandro Levy, presidente del TC 2000.

Pilotos como el local Fabián Flaque, Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi, también estuvieron presentes en la conferencia de prensa.

El cronograma el día sábado tendrá entrenamientos y clasificación de todas las categorías, y el domingo será el momento de todas las competencias finales

La organización ya puso a la venta las entradas para la actividad que se desarrollará el fin de semana de sábado 11 y domingo 12 de abril, las que pueden adquirirse al igual que estacionamiento en el sitio web passline.com.

-Valores

Entrada generales (cerro) - $ 20.000.

Boxes - $ 40.000.

Estacionamiento para boxes:

Autos - $40.000.

Motos - $ 10.000.

Estacionamiento en el cerro (generales):

Autos - $ 20.000.

Motos - $ 5000.

El TC 2000 tuvo su última visita el 12 de octubre pasado, cuando se realizó la reapertura del autódromo luego de 6 años de inactividad con el automovilismo de pista. En aquella ocasión compartió escenario con el Zonal Cuyano de Automovilismo, mientras que ahora acompañarán el Top Race y la Fórmula Nacional, categorías que en el año 2019 visitaron por última vez el trazado ubicado en Rivadavia.

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